Cambios en la agenda de Córdoba: Martín Llaryora será sometido a una operación

El gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , anunció que este jueves será sometido a una intervención quirúrgica para tratar una hernia epigástrica. La operación se llevará a cabo en el Hospital San Roque. Días atrás, Juan Schiaretti también informó que deberá atravesar una cirugía.

Así lo dio a conocer el propio mandatario en su cuenta de X, donde aclaró que "se trata de un procedimiento ambulatorio, que no requiere internación". Además, llevó calma a la población cordobesa al añadir: "Seguiré trabajando y cumpliendo con mis responsabilidades, siempre respetando las indicaciones del equipo médico".

El equipo encargado de llevar adelante la cirugía del gobernador está encabezado por el doctor Fabián Lerda, bajo la supervisión de la directora Gabriela Nis.

Como parte de las indicaciones médicas, en la etapa de recuperación Llaryora deberá evitar la asistencia a eventos públicos y actos. No obstante, llevará su agenda mediante trabajo remoto hasta que se le otorgue el permiso para retomar las actividades con normalidad.

La noticia de la operación de Llaryora se da días después de que su predecesor, Juan Schiaretti, anunciara que será sometido a una intervención cardíaca en la Fundación Favaloro.

En este caso, el procedimiento consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva que la cirugía convencional. Según explicó el exmandatario, la intervención estaba programada desde hace tiempo por recomendación médica.

El anuncio de Schiaretti causó preocupación, por lo que desde su entorno aclararon que se encuentra en buen estado general y continuará con controles de salud después de la intervención.

Al igual que Llaryora, tras la intervención Schiaretti deberá respetar ciertos cuidados luego de la cirugía, aunque con más precaución. Se espera que permanezca en observación y que su equipo informe la evolución médica en las próximas horas.