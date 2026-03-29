La inexplicable expulsión que dejó a Maipú con uno menos en el peor momento

Plancha innecesaria, expulsión directa y un error que condicionó a Maipú: Fernández dejó al equipo con diez en una jugada inexplicable.

Deportivo Maipú se quedó con diez jugadores en una jugada que no resiste análisis. A los 49 minutos del primer tiempo, Nicolás Fernández protagonizó una acción tan innecesaria como peligrosa y terminó expulsado de manera correcta por el árbitro Manduca.

El lateral fue con los dos pies hacia adelante en una zona del campo donde no había riesgo inmediato. Lejos del área, más cerca de la mitad de la cancha, la jugada no justificaba semejante decisión. Sin embargo, Fernández avanzó con una plancha dura y terminó impactando con rudeza sobre Gil Romero.

La sanción no dejó lugar a dudas: expulsión directa Maipu vs GC Primera Nacional (2) Por fortuna, el jugador rival no sufrió consecuencias físicas graves, pero la acción quedó marcada como una imprudencia absoluta. Un error que no solo comprometió su partido, sino que condicionó a todo el equipo.

Maipú tuvo que afrontar todo el segundo tiempo con un hombre menos por una jugada aislada, sin necesidad, que terminó siendo determinante.