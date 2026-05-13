A 2 semanas de la final de la Champions League, el París Saint-Germain se consagró campeón de la Ligue 1

El París Saint-Germain venció 2-0 al RC Lens y estiró su hegemonía en la liga francesa. Es la quinta consecutiva y la decimosegunda en los últimos 14 años.

A dos semanas de la final de la Champions League contra el Arsenal, que se disputará el sábado 30 de mayo, el París Saint-Germain se consagró este miércoles campeón de la Ligue 1 2025/26. Lo logró al vencer 2-0 al RC Lens, su inmediato perseguidor en la tabla de posiciones, por la postergada fecha 29.

Con este triunfo, llegó a los 76 puntos en 33 fechas jugadas, producto de 24 victorias, 4 empates y 5 derrotas, y le sacó 9 puntos de ventaja al elenco aurirrojo con solo un partido para finalizar el campeonato. De este modo se aseguró el título liguero con una fecha de anticipación y podrá encarar los 17 días que faltan para la final europea con mayor tranquilidad.

París Saint-Germain PSG vs RC Lens ligue 1 2026 PSG logró el campeonato al vencer al RC Lens. EFE

La impresionante hegemonía del París Saint-Germain en Francia Esta es la decimocuarta liga francesa de su historia, la duodécima en los últimos 14 años y la quinta consecutiva, que suponen la mejor secuencia seguida de títulos en esta competición del conjunto dirigido por Luis Enrique. El PSG no se ha movido de la cima final ni en este curso ni en 2024/25 ni en 2023/24, las tres con el DT español al frente del equipo, ni en 2022/23 ni en 2021/22.

La última Ligue 1 que perdió el vigente pentacampeón fue en 2020/21, cuando el Lille lo desplazó de manera sorpresiva del título por un solo punto de diferencia, debido a las ocho derrotas que sufrió el elenco parisino. En los últimos 14 años, sólo el LOSC en 2020/21 y el Mónaco en 2016/17, cuando lo aventajó en 8 puntos los han superado en un torneo liguero.