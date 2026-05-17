En vivo: Belgrano le empató a Argentinos con el tiro del final y hay alargue para definir al segundo finalista

Con gol de Jainikoski a los 6', Argentinos se metía en la final ante River, pero Belgrano lo igualó en el último suspiro con un gol de "Uvita" Fernández.

Lucha a brazo partido. El pibe Jainikoski, de Argentinos, toma de la camiseta a Adrián Sánchez, mediocampista de Belgrano.

Argentinos Juniors empata 1-1 con Belgrano de Córdoba en el marco de la segunda semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y habrá alargue para definir al segundo finalista del Torneo Apertura, encuentro a jugarse el domingo próximo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba ante River Plate.

En pocas palabras Argentinos Juniors: Recibe a Belgrano por la semifinal del Torneo Apertura.

Recibe a Belgrano por la semifinal del Torneo Apertura. Dato clave: El ganador enfrentará a River Plate en la final en Córdoba.

El ganador enfrentará a River Plate en la final en Córdoba. Transmisión: El encuentro se podrá ver por ESPN Premium y TNT Sports. Resumen generado por Thinkindot AI

El primer gol del partido llegó a los seis minutos de la primera parte, con un centro atrás desde la derecha del volante Alan Lescano que fue punteado por el delantero Tomás Molina y empujado al gol por el extremo Facundo Jainikoski, aunque un gran remate cruzado del atacante Nicolás “Uvita” Fernández igualó el partido en el cuarto minuto de descuento.

Argentinos abrió el marcador en su primer ataque claro del partido, con un buen desborde por derecha del volante Alan Lescano, cuyo centro atrás fue punteado por el delantero Tomás Molina para dejársela a Jainikoski, que la empujó al gol por el segundo palo.

El 1-0 de Argentinos en la semifinal Gol de Argentinos frente a Belgrano Gol de Argentinos frente a Belgrano ESPN