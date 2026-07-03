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Egipto igualó 1 a 1 ante Australia y terminó avanzando por penales.
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¡Egipto a octavos! Venció a Australia por penales y será rival de Argentina o Cabo Verde

Egipto avanzó a la siguiente fase tras un partido muy cerrado que terminó empatado 1-1 y se definió desde los doce pasos.

MDZ Deportes

El penal de Hossam Abdelmaguid que le dio a Egipto la clasificación

El penal de Hossam Abdelmaguid que le dio a Egipto la clasificación

Los penales de Egipto los convirtieron Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid para darle el histórico pase a octavos de final.

En los 120 minutos reglamentarios, Emam Ashour a los 13 minutos del primer tiempo había puesto en ventaja a Egipto pero Mohamed Hany en contra a los 10 del complemento le dio el empate definitivo a Australia.

Emam Ashour ganó de cabeza y puso el 1-0 de Egipto ante Australia

Emam Ashour ganó de cabeza y puso el 1-0 de Egipto ante Australia

Mohamed Hany, en contra, puso el 1-1 para Australia

Mohamed Hany, en contra, puso el 1-1 para Australia

El minuto a minuto de Egipto-Australia

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