¡Egipto a octavos! Venció a Australia por penales y será rival de Argentina o Cabo Verde
Egipto avanzó a la siguiente fase tras un partido muy cerrado que terminó empatado 1-1 y se definió desde los doce pasos.
Egipto avanzó a la siguiente fase tras un partido muy cerrado que terminó empatado 1-1 y se definió desde los doce pasos.
La selección de Egipto se clasificó este viernes para los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse en la tanda de penales frente a Australia y aguardará por el ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde.
Los penales de Egipto los convirtieron Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid para darle el histórico pase a octavos de final.
En los 120 minutos reglamentarios, Emam Ashour a los 13 minutos del primer tiempo había puesto en ventaja a Egipto pero Mohamed Hany en contra a los 10 del complemento le dio el empate definitivo a Australia.