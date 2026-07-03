¡Egipto a octavos! Venció a Australia por penales y será rival de Argentina o Cabo Verde

La selección de Egipto se clasificó este viernes para los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse en la tanda de penales frente a Australia y aguardará por el ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde.

El penal de Hossam Abdelmaguid que le dio a Egipto la clasificación El penal de Hossam Abdelmaguid que le dio a Egipto la clasificación Los penales de Egipto los convirtieron Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid para darle el histórico pase a octavos de final.

En los 120 minutos reglamentarios, Emam Ashour a los 13 minutos del primer tiempo había puesto en ventaja a Egipto pero Mohamed Hany en contra a los 10 del complemento le dio el empate definitivo a Australia.