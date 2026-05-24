Cuti Romero no podrá ver la final River-Belgrano tras viajar especialmente de Londres a Córdoba: el fuerte motivo

En medio del revuelo que se generó en Tottenham por su viaje a Argentina, Cristian Romero tomó una contundente decisión que afectó sus planes iniciales.

Luego de la clasificación de Belgrano de Córdoba a la final del Torneo Apertura, Cristian Romero decidió la última semana viajar a su ciudad natal. En teoría, el motivo era continuar el tratamiento de su lesión en Argentina, pero desde el primer día se habló que su intención real era asistir al Kempes para ver el duelo por el título.

Esto revolucionó a los hinchas del Pirata, ya que los ilusionó y mucho ver a su hijo pródigo en el estadio alentando al club que lo vio nacer, pero generó también un gran revuelo en Inglaterra. Es que el Tottenham Hostpur se juega este domingo la permanencia en la Premier League, y si bien el Cuti no podrá jugar por su dolencia, se esperaba que estuviera presente, en su rol de capitán, para acompañar al equipo en un momento tan determinante.

Cristian Romero volvió a Londres para estar con el Tottenham Historia Cuti Romero barbería La historia que subió el sábado el Cuti Romero en una barbería de Londres. Captura @cutiromero

En ese sentido, ante el fuerte malestar que se generó entre los fanáticos de los Spurs y las durísimas críticas que recibió, en las últimas horas el central campeón del mundo tomó la contundente decisión de regresar a Londres para asistir al partido contra el Everton que puede definir si los Lilywhites se van o no al descenso -lograrán salvarse con una vitoria o un empate, o incluso les alcanza que West Ham no gane su partido contra Leeds-.

Para demostrar su regreso a Inglaterra, Romero subió a las historias de su cuenta de Instagram una foto suya en la que se lo ve cortándose el pelo en una barbería local. Sin embargo, los aficionados en redes sospecharon de la autenticidad de la misma y la compararon con otra que se había sacado en el mismo lugar y había publicado a principios de mes, aduciendo que se trata de una postal vieja, con otro ángulo, y que en realidad continúa en Córdoba.