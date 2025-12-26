Pampita en un sanatorio de Punta del Este: qué le pasó a la modelo en plena Navidad

Tras la viralización de imágenes ingresando a la clínica, Carolina Pampita Ardohain rompió el silencio y llevó tranquilidad a sus seguidores.

Qué le pasó a Pampita en Punta del Este. / Captura de TV

Lo que prometía ser una escapada de relax absoluto para recibir la Navidad terminó en una inesperada guardia hospitalaria. Pampita, quien desembarcó en Uruguay con el objetivo de disfrutar del sol y el mar fue vista en el Sanatorio Cantegril, encendiendo todas las alertas sobre un posible problema de salud.

Pampita y Martín Pepa en la guardia: el motivo real detrás de su visita al Sanatorio Cantegril La paz esteña se vio interrumpida cuando las cámaras registraron el ingreso de la conductora al centro asistencial. Las imágenes, que rápidamente inundaron las redes sociales, sugerían una situación de apremio que desentonaba con el festejo familiar. Sin embargo, con el paso de las horas, el panorama se aclaró: Pampita no buscaba asistencia para ella ni para sus pequeños, sino que estaba ejerciendo su rol de amiga incondicional.

pampita-sanatorio-uruguay-2 La foto que paralizó a todos. Cadena del mar El motivo de la estancia hospitalaria fue acompañar a Felipe Mon, el hijo adolescente de su íntima amiga y maquilladora, Estefanía Novillo. Mientras el joven de 17 años recibía atención, se supo que Martín Pepa también aguardaba ser evaluado por los médicos de turno. Lejos de la desesperación, los testigos describieron una espera sumamente calma, con una Carolina Ardohain serena que conversó amablemente con los profesionales de la salud presentes en la institución uruguaya.

pampita-con-un-conjunto-marron-y-cartera-a-juego-foto-instagrampampitaoficial-NT3HAUXS65AJDCMWC3LYJ5HGI4 Pampita viajó a Punta del Este a pasar la Navidad. @pampitaoficial Al abandonar el establecimiento, la top model enfrentó los micrófonos para disipar cualquier rumor malintencionado. Con la transparencia que la caracteriza, aclaró los tantos: “Vine a acompañar a una amiga, algo de una amiga, no tengo nada que ver. No es ninguno de mis hijos. No fue nada grave”. A pesar del cansancio lógico tras una jornada extensa, buscó desactivar el dramatismo mediático con un mensaje directo: “No fue nada, tranquilos todos”.