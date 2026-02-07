Pampita y el poder de un pequeño e icónico vestido: look minimalista con carácter

No te pierdas todos los detalles del look total black de Pampita, que demostró que a veces menos es más.

Desde República Dominicana, Pampita compartió imágenes de un estilismo que no pasó desapercibido y que se trató del clásico little black dress.

La elección se alineó con una de las tendencias más fuertes de la temporada, que trata de llevar diseños de líneas puras y siluetas definidas para elevar el look sin necesidad de tantos ornamentos.

Para la ocasión, Pampita eligió un vestido negro corto de silueta recta y estructura impecable, cuyo diseño presentó un escote cerrado y mangas cortas con volumen marcado en los hombros, un detalle que se convirtió en el protagonista absoluto de la prenda y que remitió a la microtendencia de hombros trabajados.

El largo mini reforzó la estética minimalista del vestido, logrando que todo el foco estuviera puesto en la construcción y en la arquitectura de la prenda. El estilismo se completó con el cabello recogido, peinado con raya al medio, y un maquillaje en tonos neutros.

El look funcionó como un recordatorio de uno de los grandes principios de la moda: el little black dress nunca pierde vigencia. Temporada tras temporada, el vestido negro corto se reinventa y vuelve a ocupar un lugar central en el guardarropa femenino así que, si no tenés uno, ya sabés qué agregar a tu próxima compra.