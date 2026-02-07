Presenta:

Estilo

|

Pampita

Pampita y el poder de un pequeño e icónico vestido: look minimalista con carácter

No te pierdas todos los detalles del look total black de Pampita, que demostró que a veces menos es más.

MDZ Estilo

Pampita demostró que el little black dress nunca pierde vigencia.
Pampita demostró que el little black dress nunca pierde vigencia.

Desde República Dominicana, Pampita compartió imágenes de un estilismo que no pasó desapercibido y que se trató del clásico little black dress.

La elección se alineó con una de las tendencias más fuertes de la temporada, que trata de llevar diseños de líneas puras y siluetas definidas para elevar el look sin necesidad de tantos ornamentos.

Te Podría Interesar

Para la ocasión, Pampita eligió un vestido negro corto de silueta recta y estructura impecable, cuyo diseño presentó un escote cerrado y mangas cortas con volumen marcado en los hombros, un detalle que se convirtió en el protagonista absoluto de la prenda y que remitió a la microtendencia de hombros trabajados.

El largo mini reforzó la estética minimalista del vestido, logrando que todo el foco estuviera puesto en la construcción y en la arquitectura de la prenda. El estilismo se completó con el cabello recogido, peinado con raya al medio, y un maquillaje en tonos neutros.

El look funcionó como un recordatorio de uno de los grandes principios de la moda: el little black dress nunca pierde vigencia. Temporada tras temporada, el vestido negro corto se reinventa y vuelve a ocupar un lugar central en el guardarropa femenino así que, si no tenés uno, ya sabés qué agregar a tu próxima compra.

No te pierdas las fotos del look de Pampita:

Pampita (2)
Así es el vestido negro que lució Pampita.

Así es el vestido negro que lució Pampita.

Pampita (3)
Un vestido con mangas acampanadas en un estilo sobrio y elegante.

Un vestido con mangas acampanadas en un estilo sobrio y elegante.

Pampita (1)
El little black dress siempre es un acierto en cualquier diseño.

El little black dress siempre es un acierto en cualquier diseño.

Archivado en

Notas Relacionadas