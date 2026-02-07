Envejecer mejor desde adentro: el beneficio inesperado de una vacuna clave

La búsqueda de una vida más larga y saludable dejó de centrarse únicamente en tratamientos estéticos o rutinas de belleza visibles. Cada vez más, el bienestar integral se construye desde adentro, con estrategias preventivas que impactan en la salud celular, la energía diaria y la calidad de vida a largo plazo. En ese camino, la vacuna contra el herpes zóster comienza a ocupar un lugar inesperado.

Tradicionalmente indicada para prevenir la culebrilla -una enfermedad dolorosa causada por la reactivación del virus de la varicela-, esta vacuna podría ofrecer beneficios que van más allá de evitar una erupción cutánea. Investigaciones recientes sugieren que su impacto positivo podría extenderse al proceso de envejecimiento biológico.

El virus del herpes zóster permanece latente en el organismo luego de haber cursado varicela, alojado en los tejidos nerviosos. Con el paso del tiempo o ante una baja en las defensas, puede reactivarse y provocar una erupción dolorosa, con ampollas, que en algunos casos deja secuelas prolongadas.

La culebrilla es una enfermedad dolorosa causada por la reactivación del virus de la varicela.

El riesgo aumenta a partir de los 50 años y en personas con el sistema inmunológico debilitado. Por ese motivo, la vacunación se convirtió en una herramienta clave de prevención en adultos mayores, reduciendo tanto la aparición de la enfermedad como sus complicaciones.

Más allá del cuadro visible en la piel, el herpes zóster está asociado a procesos inflamatorios que pueden mantenerse de forma silenciosa en el organismo. La inflamación crónica de bajo grado es uno de los factores más estudiados en el envejecimiento y se vincula con el deterioro cardiovascular, el declive cognitivo y la pérdida de vitalidad.

Según explicó la médica mendocina Carolina Salcedo (MP 9007), especialista en medicina estética y antienvejecimiento, al programa MDZ Club de MDZ Radio, el interés actual está puesto en comprender cómo esa inflamación latente puede influir en el envejecimiento del cuerpo. Desde su enfoque, prevenir la reactivación del virus podría ayudar a disminuir ese estado inflamatorio persistente que impacta a nivel sistémico.

Qué dicen los estudios sobre longevidad y vacunación

Un estudio realizado por la Escuela de Gerontología Leonard Davis de la USC (Estados Unidos), con datos de miles de adultos mayores, analizó cómo la vacunación contra el herpes zóster se relaciona con distintos indicadores del envejecimiento biológico. A diferencia de la edad cronológica, este concepto evalúa el funcionamiento real de los órganos, tejidos y células.

Los resultados mostraron que las personas vacunadas presentaban menores niveles de inflamación y marcadores asociados a un envejecimiento más lento. Incluso varios años después de haber recibido la vacuna, estos beneficios seguían siendo visibles, lo que refuerza la idea de un impacto sostenido en el tiempo.

mujer Cuidar la salud hoy también es una forma de invertir en cómo se verá y se sentirá el cuerpo en los próximos años. Freepik

Belleza y bienestar: lo que no se ve también importa

En el universo lifestyle, la belleza ya no se entiende solo como una cuestión estética. La salud de la piel, la energía diaria y la vitalidad están profundamente influenciadas por lo que ocurre a nivel interno. La inflamación crónica, por ejemplo, es una de las principales enemigas del envejecimiento saludable y del bienestar general.

Desde esta perspectiva, la prevención se convierte en una forma de autocuidado tan relevante como una buena alimentación, la actividad física o una rutina de skincare. “Hoy hablamos de prolongar no solo los años de vida, sino los años de vida saludable”, señaló Salcedo, al destacar el rol de la medicina preventiva.

Una herramienta más para una longevidad saludable

Si bien los especialistas coinciden en que se necesitan más investigaciones para profundizar estos hallazgos, la evidencia actual abre una nueva puerta en el enfoque del envejecimiento. La vacuna contra el herpes zóster aparece así como una aliada inesperada en la búsqueda de bienestar integral.

En la actualidad, muchos ponen el foco en la calidad de vida, la prevención y el equilibrio entre cuerpo y mente, este tipo de estrategias refuerzan una idea clave: cuidar la salud hoy también es una forma de invertir en cómo se verá y se sentirá el cuerpo en los próximos años.