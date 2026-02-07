Una noche imperdible para que vayas a probar vinos increíbles hechos por mujeres

Dionisias, la feria de Mujeres del Vino, vuelve al Fader con una edición que sumará destilados y vermut. Todos los detalles de la experiencia, en la nota.

El 28 de febrero, el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa de Fader llevará a cabo una nueva edición de Dionisias Wine Fair, pero en su Edición Vendimia. La feria regresará con una propuesta que cruzará vino, cultura, música y emprendimientos liderados por mujeres, en un entorno patrimonial que potenciará la experiencia.

Dionisias Wine Fair edición Vendimia (1) Dionisias Wine Fair edición Vendimia. Todos los detalles sobre la Dionisias Wine Fair edición Vendimia: Esta edición celebrará su sexta edición desde su nacimiento en 2023, teniendo un crecimiento sostenido que la posicionó como una de las ferias más esperadas del verano mendocino. El foco seguirá puesto en las enólogas y emprendedoras, pero el abanico se ampliará porque, además de vinos de alta gama, Dionisias incorporará vermut y destilados de autor, degustaciones de aceite de oliva, productos picantes y una curaduría de sabores que le sumará capas a la experiencia clásica del vino.

Organizada en conjunto con la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza, la feria se integrará al calendario oficial de Vendimia. En ese sentido, el Subsecretario de Cultura, Diego Gareca, destacó el impacto que el evento tendrá en el espacio y en el público: “El año pasado tuvimos muchos turistas y una gran cantidad de visitantes al Museo. La feria brinda una alternativa interesante para visitar el Fader, conocer a las enólogas personalmente y probar buenos vinos de Mendoza, a la vez que se disfruta de un show de música en vivo”, comentó, anticipando una edición con fuerte convocatoria y circulación de públicos diversos.

Dionisias Wine Fair edición Vendimia (2) Con entrada accesible y una propuesta diversa, la feria se proyecta como uno de los eventos imperdibles del verano en Mendoza. Desde la mirada curatorial, Gabriela Malizia, sommelier, periodista y coordinadora del evento, adelantó una decisión clave para esta edición: “este año se hizo un 2x1 para que más gente pueda visitar la feria y conocer a estas valiosas ‘mujeres del vino’”. La propuesta busca amplificar el acceso y visibilizar el trabajo de mujeres que impulsan la industria desde distintos frentes. Algunas de ellas son reconocidas por liderar proyectos de vinos, destilados y vermuts de autor; otras son empresarias pyme dedicadas a aceites de oliva, artesanías, conservas, cueros, maderas, cerámica, bijou, sombreros y una diversidad de producciones que completarán el paseo.

La experiencia se desplegará como un recorrido amplio en la que participarán bodegas como Chandon, Finca Savina, Nuria, Silvia Corti Wines, Bodega Budeguer, Eno Consultora, Solo una vez, Doña Paula, Mujeres de la Viña, Bodega experimental Mercier, Santa Julia, Guardianes Vinos Naturales, Madre Cosecha, Brebaje Divino, Aguadas Wine Spa, Cavas de Lunlunta, Trivento y Finca La Celia. En el universo de vermut y destilados, dirán presente Reval San Isidro, Rito de Montaña, Nuestro – Vermut de Garage, Jolgorio, Mijo y Giovanni. A esto se sumará un nutrido grupo de emprendedoras como Alma Cueros, Kyros Ajíes, Más que Maderas, Rapa Aceite de Oliva, Templo Oliva, Olibó, Renasce Eco Design, Las Fueguitos, Las Pole y La Membrillería.