La Paz coronó a Ana Laura Roza como su nueva reina departamental

Con talento íntegramente local, La Paz mostró el orgullo de la identidad paceña y coronó a Ana Laura Roza como su nueva reina departamental de la Vendimia.

El Portal de Mendoza se vistió de gala para recibir a vecinos y turistas en la gran celebración en honor a los viñateros y trabajadores paceños. En ese marco, Ana Laura Roza del Centro de Equinoterapia “Brillarán sus Huellas La Paz” fue coronada Reina Departamental de la Vendimia 2026, Sofía de Castro del Club Sportivo Defensores del Este asumió como Virreina, y Gimena Lucero del Club Sportivo Juventud Unida como Reina del Festival de La Paz y el Canto de Cuyo.

Vendimia La Paz (5) Las nuevas soberanas de La Paz. Instagram: lapazmunicipio Así se vivió la Vendimia Departamental de La Paz: Bajo el nombre “De La Paz al Mundo”, la fiesta se desplegó como una invitación abierta a mirar la identidad paceña desde sus raíces. La celebración se realizó el viernes 6 de febrero, a partir de las 21 horas, en el Predio Festivalero del Estadio “Juan Domingo Perón”. Allí, la Vendimia Departamental se vivió como un reconocimiento al trabajo de la tierra, al esfuerzo cotidiano y, sobre todo, a la identidad cuyana que atraviesa a La Paz de generación en generación.

Vendimia La Paz (2) Una noche vendimial para honrar la tierra y a quienes la trabajan. Instagram: lapazmunicipio El acto estuvo escrito y dirigido por Cecilia Herrera, y se sostuvo íntegramente sobre talento local; en el escenario participaron 160 artistas paceños, acompañados por 18 músicos en vivo, con dirección musical de Guido Viola. El 80 % de los músicos fueron del departamento, reforzando la idea de una Vendimia construida desde adentro, con voces, cuerpos y miradas que conocen de cerca el territorio que representan.

Vendimia La Paz (1) La fiesta vendimial volvió a poner en escena el esfuerzo de su gente y la fuerza de la identidad paceña. Instagram: lapazmunicipio Como antesala del espectáculo central, la voz de Michael Giménez, participante de La Voz Argentina, abrió la noche y ayudó a entrar en clima, con una presentación que funcionó para preparar al público para una velada cargada de emoción vendimial.

Uno de los momentos más esperados llegó con la elección y coronación de la Reina Departamental de la Vendimia 2026. Las candidatas que participaron de la elección fueron Gimena Lucero, representante del Club Sportivo Juventud Unida; Ana Laura Roza, del Centro de Equinoterapia “Brillarán sus Huellas La Paz”; y Sofía de Castro, del Club Sportivo Defensores del Este.