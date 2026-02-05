Patricia Bullrich justificó no cambiar el IPC y aseguró que la reforma laboral "sale"

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , defendió la decisión del Gobierno de no modificar, por el momento, la fórmula del INDEC para medir el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) . Según explicó, cualquier cambio metodológico en el actual contexto podría haber despertado sospechas sobre la veracidad de los datos oficiales.

“Estábamos convencidos que la inflación iba a dar a la baja y en consecuencia íbamos a tener una crítica fuerte si la cambiábamos”, sostuvo Bullrich durante una entrevista en TN. Allí remarcó que el Ejecutivo optó por priorizar la continuidad para evitar cuestionamientos políticos y mediáticos.

Al referirse a la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec, Bullrich descartó especulaciones, aunque marcó diferencias con la postura del exfuncionario. “Podría no haber renunciado, podría haber comprendido y no enamorarse de su propia cosa”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que modificar la metodología en un escenario de desaceleración inflacionaria habría sido contraproducente. “Cambiar la fórmula es algo que siempre se va a pensar que lo que se quiere cambiar es el número de la inflación”, señaló, y resumió la posición oficial: “Dejar la fórmula es seguir una continuidad”.

Bullrich reconoció que el error fue no haber anticipado el cambio con mayor claridad. “El error es no haber tomado la decisión previamente y haber dicho que cuando tengamos una inflación casi inexistente para que no haya ningún tipo de especulación”, explicó. Según precisó, el Gobierno ya definió el momento adecuado: “Ahora se decidió cuándo se va a publicar la nueva fórmula, cuando haya una inflación llegando al uno, al cero, cuando esté muy baja”.

También negó que la actualización haya sido descartada de manera definitiva. “No se desestimó, porque siempre hay cambios de consumo”, afirmó, y defendió al equipo técnico que continúa en el organismo: “El que quedó es el mejor equipo estadístico de la Argentina”, destacó, al subrayar la continuidad institucional del Indec.

Reforma laboral, imputabilidad y nuevas críticas a Massa

En el plano legislativo, Bullrich aseguró que la reforma laboral impulsada por el oficialismo “está más cerca de salir”, aunque aclaró que “nunca hay que cantar victoria antes de la gloria”. Según detalló, el Gobierno cuenta con un respaldo amplio en el Senado: “Tenemos un equipo de senadores consolidado… con ellos conformamos 44 senadores”.

“Esta es la vez que estamos más cerca de que salga. Las anteriores todas se voltearon”, insistió, y sintetizó el espíritu del proyecto: “Queremos menos Estado y más privados”.

Respecto de la ley penal juvenil, ratificó que la postura del oficialismo es fijar la imputabilidad desde los 13 años. “Es importante que se pague con el primer delito”, sostuvo, al considerar que el objetivo es evitar la reincidencia temprana. De todos modos, admitió que el resultado final dependerá de la correlación de fuerzas en el Congreso: “Si es a los 14, será a los 14”.

En materia económica, Bullrich defendió la apertura de importaciones y la necesidad de converger hacia precios internacionales. “Hay que acomodarse a los precios internacionales, porque si no te acomodás viene la gente de otros países y nadie compra nada”, afirmó.

Por último, volvió a apuntar contra Sergio Massa y su gestión al frente del Ministerio de Economía. Denunció la existencia de “mecanismos en los que determinadas personas con información podían acceder a un dólar financiado por todos los argentinos” y aseguró que “la orden era de Massa”. “Yo lo denuncié, lo dije y ahora hay una causa judicial”, afirmó, antes de cerrar con una definición contundente: “La Argentina de la corrupción total con Massa llegó a su máxima expresión”.