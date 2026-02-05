El secretario de Trabajo defendió la reforma laboral con una llamativa frase: "Los jóvenes ya no se quieren ir de vacaciones 35 días"

A pocos días de la sesión en el Senado que tratará la reforma laboral , el Gobierno nacional redobló su defensa del proyecto y buscó desactivar el clima de tensión con los sindicatos. El secretario de Trabajo , Julio Cordero , afirmó este jueves que la iniciativa “ no quita ningún derecho esencial ” y remarcó que fue trabajada en una mesa de diálogo con participación de la CGT .

En ese contexto, el funcionario desestimó las medidas de fuerza anunciadas por la central obrera y otras organizaciones sindicales. “Yo no haría una medida de fuerza, hay que dejar a las instituciones funcionar normalmente”, sostuvo.

Cordero también cuestionó las movilizaciones previstas para los próximos días y consideró que las marchas ya no cuentan con el respaldo social de otros tiempos. “Son costumbres que las personas ya no ven con buenos ojos”, señaló, y agregó que “cada uno es responsable de los actos que hace frente a la sociedad”.

Las declaraciones llegan luego de que la CGT y la CTA anunciaran manifestaciones en todo el país para el miércoles 11 de febrero , con una concentración central frente al Congreso de la Nación , coincidiendo con el tratamiento del proyecto en la Cámara alta.

El secretario de Trabajo subrayó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , pidió expresamente que la reforma respete los derechos fundamentales de los trabajadores. En ese sentido, aclaró que las vacaciones pagas seguirán vigentes , aunque con una modalidad más flexible.

“Van a seguir existiendo las vacaciones pagas, pero ahora van a poder partirlas. Los jóvenes ya no se quieren ir de vacaciones 35 días”, explicó.

Julio Cordero Secretario de Trabajo.jpg Presidencia

También remarcó que el aguinaldo no se modifica: “No se toca en lo más mínimo”, afirmó.

Indemnizaciones y fondo de garantía

Otro de los puntos centrales del proyecto es el esquema de indemnizaciones, que, según Cordero, quedará claramente establecido. “Serán un mes de sueldo por año de servicio, tomando como referencia la mejor remuneración anual”, detalló.

Además, destacó la creación de un fondo específico para afrontar estos pagos. “Hoy muchas veces el empleador no tiene la plata para pagarle al empleado. Con la reforma va a haber un fondo que pueda ser usado para eso”, explicó.

El concepto de “salario dinámico”

Cordero también se refirió a la figura del salario dinámico, una herramienta que permitiría a los empleadores otorgar premios o incentivos sin que estos queden incorporados de manera permanente al salario.

“Es un ingreso por encima de lo que se cobra. El empleador puede decir ‘me fue bien este mes, te pago un premio’, sin necesidad de que quede para siempre”, indicó.

“Todo es positivo”, insistió el Gobierno

En la recta final hacia el debate legislativo, el secretario de Trabajo insistió en que la reforma apunta a modernizar el mercado laboral y generar mayor previsibilidad. “Todo es positivo en la reforma laboral”, concluyó, mientras el oficialismo se prepara para defender el proyecto en una sesión que promete ser intensa dentro y fuera del Congreso.