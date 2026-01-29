El coworking tiene días favoritos en Argentina: revelan cuáles son los días más elegidos para trabajar

Un relevamiento reveló qué días eligen los empleados para asistir a espacios de coworking y cómo se consolida el modelo híbrido en Argentina.

El trabajo híbrido redefine la rutina laboral en Argentina y reordena los hábitos de asistencia presencial. Un relevamiento reciente mostró cuáles son los días de la semana que concentran mayor presencia en espacios de coworking y qué patrones emergen entre empleados, empresas y freelancers.

A raíz de este informe, se pudo comprobar que los días intermedios de la semana se imponen como los más elegidos para el trabajo presencial en espacios de coworking. Así lo muestran datos inéditos presentados por una empresa argentina especializada en soluciones de coworking, a partir de una encuesta realizada en 2025.

Qué día son los más elegidos El estudio, que incluyó a más de 3.000 empleados, empresas y freelancers usuarios de sus espacios, indica que el martes es el día favorito para trabajar de manera presencial, con un 68% de preferencia, seguido por el jueves, elegido por el 64% de los consultados.

Qué días son los menos elegidos En el otro extremo aparecen el lunes y el viernes como las jornadas con menor asistencia presencial. Solo el 32% elige el lunes y el 28% el viernes para concurrir a un coworking. Estos datos sugieren que muchos profesionales destinan esos días a tareas remotas o a reuniones externas, reservando la presencialidad para momentos clave de la semana laboral.

Los resultados reflejan una tendencia clara en la organización del trabajo: quienes combinan home office y oficina concentran su presencia física en los días intermedios para maximizar la productividad y la interacción con otros equipos.