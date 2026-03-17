Pronóstico en Mendoza: así estará el tiempo este miércoles tras varios días de inestabilidad

El pronóstico en Mendoza anticipa una jornada estable, con cielo algo nublado y máximas de hasta 26°. No hay alertas meteorológicas vigentes en la provincia.

El pronóstico anticipa un miércoles con sol y pocas nubes en Mendoza.

El pronóstico en Mendoza para este miércoles anticipa una jornada estable y con ascenso de la temperatura para toda la provincia. La máxima alcanzará los 26° y la mínima será de 13°, según datos de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional( SMN).

De acuerdo con los organismos oficiales, el día se presentará con cielo algo nublado y vientos leves del noreste, lo que favorecerá el aumento de la temperatura respecto a jornadas anteriores.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional también prevé condiciones similares, con nubosidad variable y sin probabilidades de precipitaciones a lo largo de toda la jornada. Hacia la tarde se espera el momento de mayor temperatura, con registros cercanos a los 25°.

En la zona cordillerana, el panorama será estable, con poco nuboso y sin fenómenos significativos que afecten la visibilidad o la circulación.

Sin alertas meteorológicas en Mendoza El mapa de alertas del SMN indica que no hay advertencias vigentes para este miércoles en Mendoza, por lo que se espera una jornada sin eventos meteorológicos adversos.