CV 2026: las 10 habilidades que abren puertas y cómo mostrarlas sin exagerar

En 2026, elegir y redactar bien las competencias del CV puede marcar la diferencia entre quedar afuera por un filtro automático o llegar a una entrevista.

Armar un buen CV ya no es solo resumir experiencia. Hoy, las competencias funcionan como un “mapa” que guía a los sistemas de selección y a quienes reclutan. Con procesos cada vez más digitalizados, muchos perfiles no avanzan por un motivo simple.

No expresan con claridad lo que saben hacer, o lo cuentan sin las palabras que aparecen en el aviso. En ese escenario, las habilidades dejan de ser un detalle y se vuelven un factor que define visibilidad.

Dos familias de competencias que se complementan En las búsquedas actuales se distinguen, en general, dos grandes grupos. Por un lado están los conocimientos específicos aprendidos con formación o práctica: manejo de software, uso de herramientas, metodologías, lenguajes o procedimientos propios de una tarea. Por el otro, aparecen las aptitudes relacionadas con la forma de trabajar: comunicación, colaboración, liderazgo, manejo emocional y adaptación. La tendencia para 2026 apunta a un equilibrio: las empresas quieren resultados, pero también equipos que se entiendan y sostengan el ritmo en entornos cambiantes.

Currículums .jpg En gran parte de los procesos se usa filtrado automatizado. Esos sistemas buscan coincidencias con términos del anuncio, y si el perfil no las incluye, el documento puede ser descartado sin revisión humana. Por eso conviene escribir habilidades de manera concreta y alineada con el puesto. No suma una lista enorme e imprecisa: ayuda más un bloque breve, ordenado y específico. Además, cuando un reclutador abre el CV, suele escanear rápido; una sección de competencias clara acelera la evaluación y mejora la chance de pasar a la entrevista.

Las 10 habilidades más pedidas en 2026 (y el nuevo “mínimo digital”) Entre las más valoradas aparecen la comunicación efectiva y el trabajo en equipo. También pesan la flexibilidad frente a cambios, la capacidad de resolver situaciones complejas y el pensamiento crítico. Se repiten, además, la gestión del tiempo, la autonomía para organizar tareas y la orientación a objetivos. En paralelo, se volvió estándar dominar herramientas digitales básicas: planillas tipo Excel, videollamadas como Zoom y gestión de correo ya se asumen en la mayoría de los puestos. A ese piso se suma un plus creciente: un primer acercamiento a herramientas de inteligencia artificial aplicadas a tareas cotidianas, sobre todo en perfiles junior.