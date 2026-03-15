El ejercicio con escoba que ayuda a fortalecer la espalda y mejorar la postura en minutos

Un entrenador personal mostró una rutina simple con una escoba que ayuda a fortalecer la espalda y prevenir dolores causados por el sedentarismo.

El ejercicio es la clave para mantener la espalda fuerte.

Fortalecer la espalda con ejercicio es clave para mantener el cuerpo saludable y prevenir molestias físicas. Esta zona cumple un papel fundamental en la estabilidad del cuerpo, por lo que requiere cuidados especiales, especialmente en personas que sufren dolores crónicos, lesiones o problemas de postura.

Desde la Universidad de Murcia señalan que mantener una espalda fuerte ayuda a prevenir dolores, mejorar la postura, aumentar la flexibilidad y favorecer una mejor respiración. Estos beneficios pueden lograrse a través de actividades como el levantamiento de pesas, la natación, el yoga o el pilates.

En redes sociales, el entrenador personal español Alex Musach comparte consejos y rutinas para trabajar esta zona del cuerpo de forma sencilla. En uno de sus videos de Instagram propone un ejercicio corto que solo requiere un elemento que casi todos tienen en casa: una escoba.

Echa un vistazo rápida a este rutina para espalda Embed - Rutina de ejercicios para espalda Según explica el especialista, muchas molestias en las articulaciones no aparecen por azar, sino que están relacionadas con malas posturas que se repiten en la vida cotidiana.

El sedentarismo, cada vez más frecuente por las largas jornadas de trabajo y las rutinas que implican pasar muchas horas sentado, también contribuye al debilitamiento muscular. Por eso, los especialistas recomiendan incorporar pequeños momentos de actividad física durante el día.