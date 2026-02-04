La carrera a distancia que se completa en 2 años y medio y apunta a un trabajo muy buscado
La UTN Buenos Aires ofrece una carrera, 100% a distancia, de 2 años y medio, con 1.368 horas de cursada y título válido en todo el país.
La vida diaria se volvió digital casi sin pedir permiso: trámites, pagos, historias clínicas, compras, trabajo y hasta conversaciones familiares dependen de sistemas conectados. Y cuando todo pasa por una pantalla, también crecen los riesgos. Debido a esto, hay una carrera que es indispensable para cuidar todo.
La ciberseguridad dejó de ser un tema exclusivo de especialistas y pasó a ser una necesidad para empresas, organismos públicos y cualquier organización que maneje datos. En ese escenario, se multiplican los perfiles buscados y aparecen carreras pensadas para ingresar al sector sin pasar por una cursada eterna.
Una formación corta y 100% online
Dentro de esas opciones se destaca la Tecnicatura Universitaria en Ciberseguridad de la UTN Buenos Aires. Es una carrera a distancia, con campus virtual disponible las 24 horas, clases en vivo y material grabado para repasar. La duración estimada es de dos años y medio y el recorrido incluye 20 materias. El título tiene validez nacional. El enfoque es práctico: formar personas capaces de proteger información, redes y sistemas, y responder ante incidentes que pueden frenar la operación de una empresa o exponer datos sensibles.
El plan suma una carga total de 1.368 horas reloj. Combina contenidos técnicos con herramientas de gestión y una mirada estratégica. La modalidad remota incorpora acompañamiento docente y espacios de intercambio, lo que permite estudiar con horarios flexibles y compatibilizar la formación con trabajo u otras responsabilidades. Para muchos, ese punto es decisivo al momento de elegir.
Qué tareas puede asumir un técnico en ciberseguridad
El perfil apunta a problemas reales, de los que aparecen todos los días. Un egresado puede trabajar en la detección y reducción de vulnerabilidades en sistemas, redes y aplicaciones. También puede colaborar en la prevención de accesos indebidos y en la puesta en marcha de políticas internas para cuidar la información. En el campo operativo, se forma para interpretar señales de amenazas, analizar incidentes y aplicar criterios de respuesta con metodologías y herramientas específicas.
Además, la tecnicatura incluye temas ligados al manejo ético de datos y al cumplimiento de normas de privacidad y regulaciones vigentes. No es un detalle menor: hoy, una falla en seguridad no solo implica pérdidas técnicas, también puede traer consecuencias legales y reputacionales. Según plantea la UTN, la intención es preparar perfiles capaces de integrarse a equipos interdisciplinarios y adaptarse a un entorno que cambia todo el tiempo.
Materias y estructura del plan de estudios
El programa está organizado en cuatro cuatrimestres e incorpora una Práctica Profesional Supervisada junto con un Proyecto Final. En el inicio se construyen bases: Arquitectura de Computadoras, Matemática, Introducción a la Programación, Inglés Técnico e Introducción a la Ciberseguridad. Luego aparecen materias vinculadas al funcionamiento de sistemas y redes, más contenidos de gestión: Seguridad de la Información, Programación Orientada a Objetos, Sistemas Operativos, Redes Informáticas y Organización Empresarial.
En la segunda mitad, el foco se vuelve más específico. Se incorpora Introducción a DevOps, el tratamiento de incidentes, Probabilidad y Estadística, nuevas tecnologías aplicadas a seguridad y evaluación de riesgos. El último tramo incluye Seguridad ofensiva y desarrollo seguro, Ingeniería Social y OSINT, Informática Forense y Principios de Criptografía. La parte final busca llevar los conocimientos a un escenario práctico, con una instancia supervisada y un trabajo de cierre.
En un mundo hiperconectado, la seguridad digital ya no es un “plus”: es una condición para que todo funcione. Por eso, esta tecnicatura se presenta como una puerta de entrada concreta al mercado tecnológico: duración acotada, cursada a distancia y una especialidad con proyección, impulsada por la expansión de los servicios digitales y la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial en más ámbitos.