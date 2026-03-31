La UNCuyo ofrece tutorías entre estudiantes con capacitaciones clave

Tutorías entre pares: una oportunidad de formación para estudiantes de la UNCuyo. Los detalles y cómo capacitarse.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) lanzó una nueva propuesta de formación destinada a fortalecer el acompañamiento estudiantil: las tutorías entre pares, un programa que busca capacitar a estudiantes para asistir y orientar a otros estudiantes dentro del ámbito universitario.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría Académica junto a equipos de distintas unidades académicas, está dirigida a estudiantes de diversas carreras que deseen desempeñarse como tutores o profundizar sus habilidades en este rol. El objetivo principal es brindar herramientas que permitan acompañar trayectorias académicas, mejorar el rendimiento y favorecer la integración a la vida universitaria.

Se trata de una formación teórico-práctica que aborda distintos ejes vinculados al rol del tutor par, el contexto universitario y las estrategias de aprendizaje. Además, promueve el desarrollo de habilidades socioemocionales, hábitos de estudio y metodologías que resultan clave para el nivel superior.

Cómo es el programa de las tutorías de la UNCuyo El programa contempla una modalidad combinada, con instancias presenciales y virtuales, y una carga horaria total de 50 horas. Incluye clases, trabajo autónomo y una etapa práctica en la que los participantes elaboran propuestas de tutoría aplicadas a contextos reales dentro de la universidad.

uncuyo universidad nacional de cuyo unc estudios estudiantes facultad (1).jpg UNCuyo ofrece tutorías. Santiago Tagua/MDZ Uno de los aspectos destacados es que quienes completen la capacitación recibirán una certificación oficial, que podrá ser reconocida como materia electiva, optativa o crédito académico, según cada unidad académica. Esto convierte a la propuesta no solo en una experiencia formativa, sino también en una oportunidad de avance en la carrera.