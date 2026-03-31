La UNCuyo ofrece tutorías entre estudiantes con capacitaciones clave
Tutorías entre pares: una oportunidad de formación para estudiantes de la UNCuyo. Los detalles y cómo capacitarse.
La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) lanzó una nueva propuesta de formación destinada a fortalecer el acompañamiento estudiantil: las tutorías entre pares, un programa que busca capacitar a estudiantes para asistir y orientar a otros estudiantes dentro del ámbito universitario.
La iniciativa, impulsada por la Secretaría Académica junto a equipos de distintas unidades académicas, está dirigida a estudiantes de diversas carreras que deseen desempeñarse como tutores o profundizar sus habilidades en este rol. El objetivo principal es brindar herramientas que permitan acompañar trayectorias académicas, mejorar el rendimiento y favorecer la integración a la vida universitaria.
Se trata de una formación teórico-práctica que aborda distintos ejes vinculados al rol del tutor par, el contexto universitario y las estrategias de aprendizaje. Además, promueve el desarrollo de habilidades socioemocionales, hábitos de estudio y metodologías que resultan clave para el nivel superior.
Cómo es el programa de las tutorías de la UNCuyo
El programa contempla una modalidad combinada, con instancias presenciales y virtuales, y una carga horaria total de 50 horas. Incluye clases, trabajo autónomo y una etapa práctica en la que los participantes elaboran propuestas de tutoría aplicadas a contextos reales dentro de la universidad.
Uno de los aspectos destacados es que quienes completen la capacitación recibirán una certificación oficial, que podrá ser reconocida como materia electiva, optativa o crédito académico, según cada unidad académica. Esto convierte a la propuesta no solo en una experiencia formativa, sino también en una oportunidad de avance en la carrera.
Desde la UNCuyo subrayan que estas iniciativas contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia y la construcción de comunidad entre estudiantes, al tiempo que ofrecen herramientas concretas para enfrentar los desafíos de la vida universitaria.
En un contexto donde el acompañamiento académico cobra cada vez más relevancia, las tutorías entre pares se consolidan como una estrategia clave para mejorar las trayectorias estudiantiles y fomentar la solidaridad dentro del ámbito educativo.