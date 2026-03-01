Apertura de sesiones ordinarias 2026: a qué hora habla Javier Milei en el Congreso
Con el pecho inflado tras las victorias legislativas de febrero, Javier Milei encabezará su tercera apertura del período legislativo ante el Congreso Nacional.
Este domingo, a partir de las 21, Javier Milei volverá a subirse al atril y dará su tercer discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.
En un discurso que podría extenderse alrededor de 40 minutos, fuentes oficiales confirmaron a MDZ que el primer mandatario comenzará con un estado de situación con el que se encontró la adminsitración libertaria al asumir y cómo se encuentra el país, dos años después.
Luego, la segunda parte del discurso apuntará a los proyectos que tiene el oficialismo en carpeta y que buscará materializar a lo largo de este año tras el espaldarazo recibido en la sesiones extraordinarias de febrero, donde logró aprobar nada más ni nada menos que la tan ansiada reforma labora, la baja en la edad de imputabilidad y la ratificación entre el acuerdo UE-Mercosur.
Párrafo aparte merece la expectativa que genera el reencuentro del jefe de Estado con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, en el recinto.