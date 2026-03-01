Presenta:
Javier Milei dará un nuevo discurso frente a la Asamblea legislativa en la apertura de sesiones ordinarias.
En Vivo

Apertura de sesiones ordinarias 2026: a qué hora habla Javier Milei en el Congreso

Con el pecho inflado tras las victorias legislativas de febrero, Javier Milei encabezará su tercera apertura del período legislativo ante el Congreso Nacional.

Facundo Martín Pascal

En un discurso que podría extenderse alrededor de 40 minutos, fuentes oficiales confirmaron a MDZ que el primer mandatario comenzará con un estado de situación con el que se encontró la adminsitración libertaria al asumir y cómo se encuentra el país, dos años después.

Luego, la segunda parte del discurso apuntará a los proyectos que tiene el oficialismo en carpeta y que buscará materializar a lo largo de este año tras el espaldarazo recibido en la sesiones extraordinarias de febrero, donde logró aprobar nada más ni nada menos que la tan ansiada reforma labora, la baja en la edad de imputabilidad y la ratificación entre el acuerdo UE-Mercosur.

Párrafo aparte merece la expectativa que genera el reencuentro del jefe de Estado con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, en el recinto.

Críticas desde la oposición

La diputada nacional Cecilia Moreau aseguró en su cuenta de X que en lo que va de la gestión libertaria, "ya cerraron más de 22 mil empresas, 300 mil laburantes se quedaron en la calle y el número sigue en aumento".

Militancia que responde a Sebastián Pareja en el recinto

Mientras todavía no se observa la presencia de Las Fuerzas del Cielo (la agrupación que responde al asesor Santiago Caputo) en los palcos, la militancia alineada con el karinista Sebastián Pareja entona cánticos al ritmo de “Seba, Seba”.

Militancia que responde al diputado libertario Sebastián Pareja en el recinto
Patricia Bullrich: arquitecta del triunfo legislativo del Gobierno

Las recientes victorias libertarias en el Senado de la Nación tienen nombre y apellido: Patricia Bullrich. Tras la imposición de las reformas libertarias en las sesiones extraordinarias de febrero, la presidenta del bloque libertario en el Senado espera la llegada de Javier Milei al Congreso con una ironía al kirchnerismo.

La Libertad Avanza llega con el pecho inflado a la apertura de sesiones

"La Moral como Política de Estado"

En la previa, Javier Milei publicó un video en su cuenta oficial de X, en lo que anticipa el tono que buscará darle a su discurso de apertura de sesiones ordinarias.

Para la gestión libertaria, este año será un parte agua en materia de reformas estructurales, pero también por lo relevante que resultará de cara a las próximas elecciones presidenciales.

