El fuerte cruce entre Diego Brancatelli y Romina Manguel en los Martín Fierro: "Pedazo de..."

Los Martín Fierro de la televisión se celebraron en el Hotel Hilton de Buenos Aires y fueron transmitidos por Telefe. El esperado galardón de Oro se lo llevó nada más y nada menos que Guido Kaczka por su enorme labor en conducción en El Trece, pero la noche estuvo plagada de escándalos y uno de los protagonistas fue Diego Brancatelli .

Una vez que la fiesta finalizó, las polémicas comenzaron a surgir poco a poco y en Intrusos compartieron un fuerte cruce que tuvo a dos figuras como protagonistas. Una de ellas fue la dura discusión entre el periodista y Romina Manguel .

El conflicto entre ambos viene desde hace años y el cronista le consultó sobre la relación con el periodista y recibió una respuesta fulminante: "No me hablo, dijo cosas muy feas y no me gusta". Pero esto no quedó solo allí, ya que en el momento de la nota se acercó el panelista de Georgina Barbarossa y Romina Manguel lo liquidó: "Si puedo evitar saludar a este señor, lo agradecería un montón" .

Mientras los minutos pasaban, él intentó irse de la nota diciendo que se encontraban hablando con quien ganó una estatuilla, a lo que ella contestó de manera furiosa: "Yo dije que me caés pésimo y eso se sabe".

Captura de pantalla 2026-05-19 152843 Fuerte cruce entre Diego Brancatelli y Romina Manguel. Foto: captura de video / América TV.

En el final de la nota y tras fuertes idas y vueltas, Brancatelli realizó una declaración que encendió la furia de Romina Manguel: "¿Sabés por qué no me quiere? Porque yo digo 'aguante Palestina', por eso". La conductora se quedó unos minutos en silencio y destrozó a su colega: "Que pedazo de sore... Estudiá si alguna vez querés decir algo en serio".