Fernando Espinoza rompió el silencio y dejó una frase que ilusiona a todo San Martín

Fernando Espinoza rompió el silencio y dejó varias definiciones fuertes sobre el presente político e institucional del Atlético Club San Martín. En medio de las negociaciones para conformar una lista de unidad y con elecciones en el horizonte, el empresario dejó una frase que encendió la ilusión de los hinchas: “ Mi gran sueño es que el año que viene, cuando cumplamos 100 años… nos verán volver ”, dijo en Radio Galileo, una conocida FM de San Martín.

Espinoza confirmó que mantuvo una reunión con el actual presidente Damián Reyes y explicó que uno de los objetivos es acelerar los tiempos institucionales para llegar fortalecidos al próximo mercado de pases.

“Si la actual comisión no le quiere hacer daño al club, tiene que presentar el edicto de convocatoria a asamblea el lunes próximo”, disparó. Hoy ese anunció se confirmó en las redes sociales.

“Le consulté si quería continuar y me dijo que no de esta manera. Le pedí que el proceso fuera antes de la apertura del libro de pases para incorporar cinco refuerzos, que para nosotros es fundamental”.

Espinoza también remarcó que el club debe estar por encima de cualquier apellido o sector político.

“El escudo está por encima de todo. Dejemos de hablar de nombres y hablemos del club San Martín”.

Incluso dejó abierta la posibilidad de ser candidato a presidente, aunque aclaró que dependerá de cuestiones laborales que resolverá en los próximos días.

“Soy socio de San Martín y estatutariamente nada me impide ser dirigente. Si voy de presidente o no, tendrá que ver con una situación laboral mía”.

Mientras tanto, el clima político en el Chacarero empieza a tomar temperatura y todo indica que las próximas semanas serán decisivas para definir quién conducirá al club en un año muy especial: el del centenario.