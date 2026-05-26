Sacudón en Huracán Las Heras: Arias dejó de ser el DT y Jofré ya fue presentado al plantel

El Huracán Las Heras vive horas agitadas tras la salida abrupta de Sergio "Toti" Arias. Pablo Jofré asumió rápidamente la dirección técnica y debutará este domingo a las 16.30 ante Juventud Unida Universitario en Las Heras.

La salida del "Toti" abrió múltiples interrogantes y versiones cruzadas puertas adentro. Desde lo futbolístico, los números no terminaban de convencer: Huracán marcha séptimo con apenas 10 puntos, producto de dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Además, las numerosas lesiones complicaron seriamente el armado del equipo, con bajas sensibles como las de Aguilar y Araujo.

El presidente de Huracán le dio la bienvenida al nuevo entrenador Pablo Jofre.

Pero no todas las versiones apuntan únicamente a los resultados. Otra fuerte lectura que circula en el mundo Huracán indica que el presidente no estaba convencido de cortar el ciclo de Arias y que desde otros sectores internos de la institución presionaron para provocar el cambio. Una situación que para muchos recuerda lo ocurrido tiempo atrás con los ciclos de Abaurre y Vázquez.

Ahora la gran pregunta es inevitable: ¿fue una decisión apresurada?

Con siete fechas todavía por delante y el equipo aún con chances matemáticas de pelear arriba, el cambio de rumbo genera debate entre los hinchas y en el ambiente del Federal A.

Jofré, mientras tanto, ya puso manos a la obra, aunque llamó la atención una de sus primeras decisiones: avisó que no hablará con la prensa hasta el jueves, cuando el área de comunicación del club coordine las entrevistas. Un detalle que tampoco pasó inadvertido en un contexto ya cargado de tensión.

presentacion hlh Cuerpo técnico de Huracán Las Heras.

Cuerpo técnico:

• DT: Pablo Jofré

• AC: Daniel Nievas

• PF: Matías Avendaño

• PF: Lucas Gélvez

• EA: Matías Modiga

• VA: Souto Cueto