Insólito: un chancho apareció en una mesa en Perú para "ejercer su derecho cívico"

Durante la jornada de elecciones que mantuvo Perú este domingo, y que se extendió hasta el lunes inclusive debido a retrasos en los comicios, hubo un votante en particular que llamó la atención en una escuela en la ciudad de Ica: un chancho gigante irrumpió en las mesas de votación .

El animal apareció en los salones del colegio durante la jornada electoral, provocando asombro, risas y humor entre los miembros de mesa y los ciudadanos presentes que estaban ejerciendo su voto, sin causar pánico.

Las autoridades de la mesa lo tomaron con humor, bromeando sobre si el cerdo también " venía a cumplir con su deber ciudadano " antes de ser retirado del local escolar.

Perú vive horas de máxima incertidumbre política tras una de las jornadas electorales más accidentadas de su historia reciente. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció oficialmente que este lunes 13 de abril se reabrirán los centros de votación para permitir que unos 63.000 ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio, luego de que diversos problemas logísticos les impidieran hacerlo el domingo.

La decisión se tomó tras las masivas protestas de votantes que se encontraron con centros de votación cerrados o desprovistos de materiales básicos. Según el comunicado publicado por el organismo en su cuenta de X: “El JNE dispone ampliar el horario de votación, desde las 07:00 hasta las 18:00, del lunes 13 de abril , en aquellos centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este 12 de abril”.

perú keiko fujimori Una vez más la candidata de la derecha en Perú Keiko Fujimori está cerca de la presidencia.

La falta de cédulas, ánforas y otros materiales esenciales fue el factor determinante de esta crisis, que incluso derivó en una intervención policial en la sede de la propia autoridad electoral durante la tarde del domingo.

A pesar de los inconvenientes, los datos del conteo rápido al cierre de la primera jornada de votación en Lima indican una tendencia que encamina al país hacia una segunda vuelta en junio:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 17,08%

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 15,66%

Estos números confirman un escenario de polarización extrema. El país andino, tercer productor mundial de cobre, enfrenta el desafío de estabilizar su economía mientras lidia con recurrentes escándalos de corrupción y una creciente preocupación por la expansión del crimen organizado.