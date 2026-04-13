Perú reabre la elección tras un jornada caótica que mantiene a Keiko Fujimori en la delantera

Tras una jornada marcada por la falta de boletas y problemas logísticos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso una jornada excepcional de votación este lunes 13 de abril.

Durante el breve conteo y en la previa a la reapertura de los comicios, Keiko Fujimori obtiene el 17,08% de los votos.

Perú vive horas de máxima incertidumbre política tras una de las jornadas electorales más accidentadas de su historia reciente. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció oficialmente que este lunes 13 de abril se reabrirán los centros de votación para permitir que unos 63.000 ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio, luego de que diversos problemas logísticos les impidieran hacerlo el domingo.

La decisión se tomó tras las masivas protestas de votantes que se encontraron con centros de votación cerrados o desprovistos de materiales básicos. Según el comunicado publicado por el organismo en su cuenta de X: “El JNE dispone ampliar el horario de votación, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, en aquellos centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este 12 de abril”.

La falta de cédulas, ánforas y otros materiales esenciales fue el factor determinante de esta crisis, que incluso derivó en una intervención policial en la sede de la propia autoridad electoral durante la tarde del domingo.

Resultados preliminares: Fujimori y López Aliaga al balotaje A pesar de los inconvenientes, los datos del conteo rápido al cierre de la primera jornada de votación en Lima indican una tendencia que encamina al país hacia una segunda vuelta en junio:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 17,08%

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 15,66% Estos números confirman un escenario de polarización extrema. El país andino, tercer productor mundial de cobre, enfrenta el desafío de estabilizar su economía mientras lidia con recurrentes escándalos de corrupción y una creciente preocupación por la expansión del crimen organizado.