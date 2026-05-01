Cajeros automáticos: de cuánto es el límite de extracción de dinero en efectivo

En un contexto donde el uso de efectivo sigue siendo clave para muchas operaciones cotidianas, los bancos en Argentina actualizaron los límites de extracción en cajeros automáticos durante 2026. Los montos varían según la entidad, el tipo de cuenta y el perfil del cliente, y pueden modificarse a través de home banking o aplicaciones móviles.

De acuerdo con los valores de referencia actuales, los topes diarios presentan diferencias significativas entre bancos . En algunos casos, los clientes pueden retirar montos elevados en cajeros propios, mientras que las extracciones en redes de otras entidades suelen estar más restringidas.

Entre los principales bancos, el Banco Nación permite extracciones de hasta $1.000.000 diarios en sus cajeros. En el Banco Provincia, el límite puede llegar a $800.000 por día, dependiendo de la configuración de la cuenta, mientras que el Banco Ciudad fija un tope de $800.000, ampliable a $1.200.000 mediante canales digitales.

Por su parte, el Banco Galicia ofrece uno de los márgenes más amplios: sus clientes pueden retirar hasta $4.400.000 diarios combinando distintos canales, aunque en cajeros automáticos tradicionales el límite es menor. El ICBC establece topes de entre $600.000 y $800.000 diarios, mientras que el Banco Macro permite extraer hasta $1.000.000 por día.

En el caso del BBVA, el límite total puede alcanzar los $2.000.000 diarios sumando extracciones con y sin tarjeta, y el Banco Santander fija un máximo de $900.000 para cuentas estándar, con posibilidades de ampliación para clientes con perfiles premium o empresariales.

Un punto clave es que los límites no son rígidos. Las entidades permiten ajustarlos desde sus plataformas digitales o mediante gestiones en sucursal, lo que brinda mayor flexibilidad a los usuarios. Además, el monto disponible puede variar si se utiliza un cajero de otra red, donde suelen aplicarse topes más bajos e incluso comisiones.

En general, los límites diarios en 2026 oscilan entre $200.000 y más de $4.000.000, dependiendo del banco y del tipo de cuenta. Esta diversidad responde a políticas de seguridad, disponibilidad de efectivo y segmentación de clientes.

Así, aunque el avance de los pagos digitales continúa creciendo, los cajeros automáticos siguen siendo una herramienta central para el acceso al dinero en efectivo, con condiciones que cada usuario debe revisar según su banco y perfil.