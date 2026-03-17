Damián Ayude se despidió de San Lorenzo con un sentido mensaje para los hinchas: qué dijo

Damián Ayude fue cesado de su cargo como DT del Ciclón y cuando se retiraba de Ciudad Deportiva le dedicó unas palabras a los fanáticos azulgranas.

Poco antes de las 11 de la mañana, Damián Ayude abandonó la Ciudad Deportiva de San Lorenzo, donde tenía previsto dirigir el entrenamiento posterior a la dura caída 5-2 frente a Defensa y Justicia. Sin embargo, antes de iniciar la práctica, la dirigencia encabezada por Sergio Costantino le comunicó la decisión de poner fin a su ciclo como entrenador.

Luego de despedirse del plantel entre lágrimas, el técnico dejó el predio a bordo de su vehículo y, ya en la salida, se detuvo unos instantes ante los medios presentes para brindar sus primeras declaraciones tras la destitución, visiblemente afectado por el desenlace.

Damián Ayude se despidió de San Lorenzo “Me voy tranquilo. Agradecido con la gente de nuestro club“, sentenció en primera instancia. Luego, al ser consultado sobre si lo había sorprendido la decisión, Ayude prefirió guardarse sus primeras sensaciones: “No tengo… Te pido mil disculpas. Sé que están laburando y que están acá hace tiempo. Agradecerles por el cariño, por el respeto, pero prefiero ir a ver a mis hermanas y a mi vieja”, llegó a decir con la voz entrecortada.

Damián Ayude dio sus primeras palabras tras ser despedido como DT de San Lorenzo @SC_ESPN Según había anticipado el periodista Leandro Alves en SportsCenter, Damián Ayude no esperaba la decisión de la dirigencia y tenía planificado encabezar el entrenamiento de este martes. Por eso, más allá del dolor por su salida de San Lorenzo, también habría quedado molesto por las formas en las que se le comunicó la destitución.

“Estaba totalmente conmovido. Nunca lo vi así. Tenía un nudo en la garganta. Está claro que toda la sensación que veníamos teniendo de cómo vivió la mañana quedó reflejada en sus escuetas declaraciones”, sentenció el cronista que sigue el día a día del Ciclón.