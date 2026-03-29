El comunicado de Haas tras el fuerte accidente de Oliver Bearman y la reacción de Alpine

El piloto británico sufrió un fuerte impacto durante el Gran Premio de Japón y generó preocupación tras bajarse de su auto.

El fuerte accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón generó preocupación inmediata en el paddock, especialmente por la violencia del impacto y la trayectoria descontrolada de su monoplaza.

El piloto de Haas perdió el control de su auto en plena maniobra de adelantamiento, se salió de pista y cruzó hacia el otro sector, provocando una situación de riesgo que también involucró a Franco Colapinto, quien logró esquivarlo.

Tras el incidente, la escudería estadounidense utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad sobre el estado del joven británico.

Fuerte accidente de Oliver Bearman en Suzuka Fuerte accidente de Oliver Bearman en Suzuka El mensaje de Haas y la reacción de Alpine Desde Haas informaron que “según los informes, Ollie se encuentra bien y no sufrió fracturas en su accidente anterior”, descartando así lesiones de gravedad pese al fuerte golpe contra las contenciones.

La comunicación fue rápidamente replicada en el entorno de la Fórmula 1 y generó alivio entre los equipos, que siguieron atentos la evolución del piloto tras bajarse por sus propios medios, aunque visiblemente dolorido.