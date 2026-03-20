Las "sensaciones encontradas" de Pipa Benedetto al saber que enfrentará a Boca en la Libertadores
Darío Benedetto volverá a verse las caras con Boca cuando lo visite en abril con Barcelona de Guayaquil por la fecha 2 de la fase de grupos.
Este jueves se sorteó la primera fase de la Copa Libertadores 2026 y a Boca Juniors le tocó el grupo de la muerte. Pese a ser cabeza de serie, eso no lo salvó de quedar emparejado con rivales muy duros como son Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador, en donde hoy juega Darío Benedetto.
El Pipa llegó este año al elenco de Guayaquil luego de varias temporadas de pasos en falso por Newell's, Olimpia de Paraguay, Querétaro de México y el propio Xeneize. Tras irse peleado con el cuerpo técnico de aquel entonces (encabezado por Diego Martínez) y la dirigencia en 2024, regresará a la Ribera el 14 de abril, pero ahora del otro lado.
Darío Benedetto palpitó el partido contra Boca
A menos de un mes para este reencuentro tan especial, el goleador palpitó lo que será el encuentro: "Tocó Boca. Son sensaciones encontradas. Siempre va a ser un placer ir a la Bombonera y jugar contra Boca. Tenemos también un grupo que va a estar complicado, así que nos estamos preparando para eso", señaló este mediodía en diálogo con DSports.
Por otro lado, se refirió a su vínculo con el público azul y oro: "Mi relación con el hincha de Boca es buena. Hablé con muchos ayer durante el sorteo. algunos amigos y otros no tanto, ja. Yo siempre estoy muy agradecido con el hincha. Allá viví momentos que no sé si voy a volver a repetir y eso se agradece un montón. Es como mi casa", sostuvo. Y remarcó: "El cariño de la gente siempre está. Obviamente alguno va a estar enojado o defraudado, y lo entiendo, pero siento que el cariño siempre es más".
Por último, Benedetto aseguró cómo piensa encarar el compromiso, teniendo en cuenta su pasado en el club: "Si les hago un gol, no lo voy a gritar por una cuestión de respeto. Sí obviamente voy a querer ganar como sea, estoy defendiendo la camiseta de Barcelona y soy profesional. La tengo que defender a muerte", sentenció.