Las "sensaciones encontradas" de Pipa Benedetto al saber que enfrentará a Boca en la Libertadores

Darío Benedetto volverá a verse las caras con Boca cuando lo visite en abril con Barcelona de Guayaquil por la fecha 2 de la fase de grupos.

El Pipa llegó este año al elenco de Guayaquil luego de varias temporadas de pasos en falso por Newell's, Olimpia de Paraguay, Querétaro de México y el propio Xeneize. Tras irse peleado con el cuerpo técnico de aquel entonces (encabezado por Diego Martínez) y la dirigencia en 2024, regresará a la Ribera el 14 de abril, pero ahora del otro lado.

Darío Benedetto palpitó el partido contra Boca Darío Benedetto palpitó el partido contra Boca A menos de un mes para este reencuentro tan especial, el goleador palpitó lo que será el encuentro: "Tocó Boca. Son sensaciones encontradas. Siempre va a ser un placer ir a la Bombonera y jugar contra Boca. Tenemos también un grupo que va a estar complicado, así que nos estamos preparando para eso", señaló este mediodía en diálogo con DSports.

Por otro lado, se refirió a su vínculo con el público azul y oro: "Mi relación con el hincha de Boca es buena. Hablé con muchos ayer durante el sorteo. algunos amigos y otros no tanto, ja. Yo siempre estoy muy agradecido con el hincha. Allá viví momentos que no sé si voy a volver a repetir y eso se agradece un montón. Es como mi casa", sostuvo. Y remarcó: "El cariño de la gente siempre está. Obviamente alguno va a estar enojado o defraudado, y lo entiendo, pero siento que el cariño siempre es más".