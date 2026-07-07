La picante sentencia de Courtois contra Estados Unidos tras la clasificación de Bélgica: "Senegal era mucho mejor"

Courtois fue picante luego de la goleada 4-1 de los Diablos Rojos y recordó toda la controversia por la habilitación de Balogun tras la intervención de Trump.

Una vez consumada la clasificación, Thibaut Courtois no ocultó su satisfacción y aprovechó la ocasión para responderles a quienes habían minimizado las posibilidades de Bélgica en la previa: "En los últimos días nos han faltado al respeto. Se decía que podían ganarnos fácilmente, pero creo que hoy demostramos que somos un buen equipo. Jugamos un gran partido", lanzó el arquero del Real Madrid, visiblemente conforme con la actuación de su selección.

Luego, continuó: "Entiendo que quisieran darle mucha publicidad a la Selección de Estados Unidos, pero hoy sentí, con toda seguridad, que íbamos a ganar. Siendo sincero, Senegal es mucho mejor que Estados Unidos y creo que hoy eso quedó demostrado”.

La picante sentencia de Courtois contra Estados Unidos tras la clasificación de Bélgica X @SC_ESPN El contexto había estado completamente atravesado por la polémica. La Federación Belga cuestionó con dureza la decisión de la FIFA de habilitar a Balogun, mientras que desde distintos sectores del fútbol europeo también se manifestaron en contra de una medida que consideraron influenciada por factores externos. Pese a toda esa controversia, el delantero estadounidense tuvo un partido discreto y nunca consiguió desequilibrar a una defensa belga que prácticamente no pasó sobresaltos.