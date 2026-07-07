Mazazo para Bélgica: una de sus figuras sufrió una grave lesión y se pierde el resto del Mundial 2026

Pese a golear 4-1 a Estados Unidos y clasificarse para los cuartos de final del Mundial, Bélgica recibió una pésima noticia con una de sus figuras.

Bélgica festejó una contundente victoria por 4-1 sobre Estados Unidos para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, pero la alegría duró poco. La clasificación quedó opacada por la gravísima lesión de Amadou Onana, quien abandonó el campo entre lágrimas y este martes recibió la peor noticia tras realizarse los estudios médicos correspondientes.

La resonancia magnética confirmó que el mediocampista sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que lo dejará aproximadamente ocho meses fuera de las canchas. De esta manera, no solo quedó descartado para el duelo del próximo viernes frente a España por los cuartos de final, sino también para buena parte de la próxima temporada con el Aston Villa.

Onana apenas alcanzó a disputar 17 minutos del encuentro en Seattle. En una pelota dividida con Christian Pulisic, el volante levantó la pierna para disputar el balón y, al caer, la rodilla derecha quedó trabada sobre el césped. Inmediatamente comenzó a gritar de dolor, pidió asistencia médica y fue reemplazado por Hans Vanaken, quien más tarde terminaría marcando uno de los goles de la goleada belga.

Video: la lesión de Onana ante Estados Unidos X @SC_ESPN Mientras Bélgica liquidaba el partido con un doblete de Charles De Ketelaere, el tanto de Vanaken y otro de Romelu Lukaku, el volante siguió el encuentro desde el banco con evidente angustia. Incluso, el delantero del Napoli le dedicó su gol levantando la camiseta número 24 de su compañero, en un gesto que emocionó a todo el plantel.