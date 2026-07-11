Mundial 2026: dos días sin fútbol tras los cuartos de final, ¿cuándo vuelven a jugar?

El torneo tendrá un breve receso antes de ingresar en la etapa decisiva, con los cuatro mejores equipos en busca de la final.

El Mundial 2026 ingresará en una pausa de dos días una vez concluidos los cuartos de final. Aunque este sábado 11 se conocerán las cuatro selecciones semifinalistas, la competencia no continuará de inmediato, ya que el calendario oficial contempla un descanso antes de la recta decisiva.

Hasta el momento, Francia y España ya aseguraron su lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo. Este sábado se definirán los otros dos semifinalistas con los cruces entre Noruega e Inglaterra y Argentina frente a Suiza.

Each nation looking to make history #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 11, 2026 Una vez finalizados esos encuentros, comenzará un breve receso. La FIFA dispuso dos jornadas sin actividad para que los equipos puedan recuperarse antes de afrontar las semifinales, por lo que no habrá partidos ni el domingo 12 ni el lunes 13 de julio.

Cuándo se reanuda el Mundial 2026 La acción se reanudará el martes 14 de julio con la primera semifinal, que enfrentará a Francia y España en Dallas. Al día siguiente, el miércoles 15, se disputará la segunda semifinal en Atlanta, entre los ganadores de los cruces Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza.

Después de las semifinales, el torneo ingresará en su última etapa. Los equipos que pierdan esa instancia se enfrentarán por el tercer puesto, mientras que los vencedores definirán al nuevo campeón del mundo.