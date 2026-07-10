El llamativo motivo por el que árbitros ingleses no pueden dirigir a la Selección argentina en el Mundial

La Selección argentina disputó sus encuentros del Mundial 2026 con árbitros de diferentes nacionalidades, pero ninguna de las designaciones recayó en un juez inglés. La ausencia de representantes británicos en los partidos del equipo de Lionel Scaloni responde a un criterio que la FIFA contempla dentro de su planificación arbitral para la Copa del Mundo.

Durante el torneo, la Albiceleste fue dirigida por jueces de Polonia, Egipto, Rumania, Canadá y Francia. Para los cuartos de final ante Suiza, el encargado de impartir justicia será el portugués Joao Pinheiro .

Dentro de la lista de árbitros disponibles para el certamen aparecen dos ingleses de experiencia internacional: Michael Oliver y Anthony Taylor. Sin embargo, ninguno de los dos fue considerado para los partidos de Argentina.

La explicación está vinculada a los criterios que utiliza la FIFA para evitar posibles situaciones de conflicto en determinadas designaciones. La organización contempla que algunos encuentros pueden requerir un tratamiento especial para preservar la neutralidad del arbitraje.

En este caso, el antecedente histórico entre Argentina y Reino Unido por la disputa de soberanía de las Islas Malvinas forma parte del contexto considerado por el organismo rector del fútbol mundial al momento de definir los árbitros.

Por ese motivo, los jueces ingleses no son incluidos entre las opciones para dirigir partidos de la Selección argentina durante la Copa del Mundo.

El futuro de Oliver y Taylor en el Mundial

Michael Oliver y Anthony Taylor continúan siendo parte del equipo arbitral del torneo. De hecho, Oliver ya tuvo una participación destacada en la competencia y fue designado para dirigir el partido entre España y Bélgica.

Sin embargo, ambos cuentan con otra limitación: ningún árbitro puede dirigir encuentros de la selección de su propio país. Por lo tanto, si Inglaterra continúa avanzando en el Mundial, sus compatriotas tampoco podrán ser elegidos para los partidos de los Tres Leones.

En caso de que Argentina e Inglaterra lleguen a las instancias finales, esa situación volvería a influir en las posibilidades de designación de los árbitros ingleses.

Argentina-Inglaterra, con una historia fuerte en Mundiales

La relación entre Argentina e Inglaterra tiene una historia particular dentro del deporte, con varios enfrentamientos en Copas del Mundo que quedaron registrados. El duelo más recordado ocurrió en México 1986, cuando ambos seleccionados se enfrentaron en los cuartos de final en un partido que tuvo como protagonistas a Diego Maradona y dos de los goles más emblemáticos de la historia de los Mundiales.

Diego Maradona durante el Mundial de 1986. Foto: Twitter Guillermo Moreno

En la actualidad, la FIFA mantiene criterios de selección arbitral que buscan contemplar distintos factores antes de definir quién dirige cada partido, especialmente en las etapas decisivas de una Copa del Mundo.