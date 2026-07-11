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En vivo: con doblete de Bellingham, Inglaterra lo dio vuelta y vence 2-1 a Noruega en el alargue

Noruega ganaba con un golazo de Schjelderup a los 35 minutos, pero Bellingham puso en ventaja a Inglaterra con sus tantos a los 45' y los 93'.

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Noruega e Inglaterra se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami.

Noruega e Inglaterra se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami.

EFE

En un duelo que promete, Inglaterra y Noruega se ven las caras en el Hard Rock Stadium de Miami por los cuartos de final del Mundial 2026. Los británicos vienen de eliminar al coanfitrión México en un verdadero partidazo en el Azteca, mientras que los Vikingos Rojos dieron el gran batacazo al dejar en el camino a Brasil.

El ganador enfrentará en semifinales a Argentina o Suiza, que chocan este sábado a las 22 en el Kansas City Stadium.

El golazo de Schjelderup para el 1-0 de Noruega

Andreas Schjelderup marcó el 1-0 de Noruega ante Inglaterra.

El primer gol de Bellingham para el empate Inglaterra

Jude Bellingham firmó el 1-1 de Inglaterra.

El gol anulado a Noruega por falta previa de Haaland

El segundo gol de Bellingham, para el 2-1 de Inglaterra

El minuto a minuto de Noruega - Inglaterra

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