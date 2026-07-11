En vivo: con doblete de Bellingham, Inglaterra lo dio vuelta y vence 2-1 a Noruega en el alargue
Noruega ganaba con un golazo de Schjelderup a los 35 minutos, pero Bellingham puso en ventaja a Inglaterra con sus tantos a los 45' y los 93'.
En un duelo que promete, Inglaterra y Noruega se ven las caras en el Hard Rock Stadium de Miami por los cuartos de final del Mundial 2026. Los británicos vienen de eliminar al coanfitrión México en un verdadero partidazo en el Azteca, mientras que los Vikingos Rojos dieron el gran batacazo al dejar en el camino a Brasil.
El ganador enfrentará en semifinales a Argentina o Suiza, que chocan este sábado a las 22 en el Kansas City Stadium.