La tremenda sentencia de Cristiano Ronaldo que ilusiona a Portugal con el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo tomó la palabra antes de viajar hacia su sexta Copa del Mundo con la Selección de Portugal y lanzó un esperanzador mensaje.

La Selección de Portugal partió rumbo a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 y, como era de esperar, la ilusión acompaña a un plantel plagado de estrellas que muchos ubican entre los principales candidatos al título. Una multitud despidió a la delegación lusa en Lisboa, y quien tomó la palabra antes de subirse al avión fue nada menos que Cristiano Ronaldo.

Las palabras de Ronaldo previo al viaje de Portugal rumbo al Mundial A sus 41 años y a punto de disputar su sexta Copa del Mundo, el delantero del Al Nassr habló con los medios y, en primera instancia, eligió la cautela. "Lo más importante es empezar bien con el primer partido, el segundo y el tercero, pasar en primer lugar del grupo y a partir de ahí ir viendo partido a partido", afirmó.

Enseguida, dejó en claro cuál será la filosofía del equipo de Roberto Martínez durante la máxima cita. “No tenemos que ir ya con las expectativas de que vamos a ganar. Creo que tiene que ser paso a paso, con calma. El camino se construye caminando”, señaló CR7.

De traje y con lentes de sol: la elegancia de Ronaldo y el plantel de Portugal para viajar al Mundial. De traje y con lentes de sol: la elegancia de Ronaldo y el plantel de Portugal para viajar al Mundial. Foto: EFE El mensaje de CR7 para la gente de Portugal No obstante, hubo una declaración que rápidamente encendió el entusiasmo de los hinchas lusos. Al referirse al presente del seleccionado y a la nueva camada de futbolistas que lo acompaña, el Bicho se mostró muy optimismo y sentenció: “Esta es una muy buena generación, una generación que va a dar muchas alegrías a los portugueses".

Para cerrar, el máximo goleador de la historia del fútbol (973 tantos) fue todavía más allá al analizar las chances de que Portugal levante el trofeo el 19 de julio en el MetLife. “Soy muy positivo: creo que las cosas van a ir bien y que haremos un buen torneo”, aseguró Ronaldo, antes de emprender el viaje con destino a Miami.