Felipe Canedo: "Es el partido más importante de la historia del fútbol mendocino"

Cuando habla Felipe “Pitu” Canedo, habla una voz autorizada de Independiente Rivadavia. Referente del azul, uno de esos nombres que quedaron marcados en la memoria del hincha leproso, el ex futbolista palpita como uno más el clásico del próximo domingo frente a Gimnasia y no dudó en definirlo como un partido histórico.

Felipe Andrés Canedo conversó con MDZ y dejó sus impresiones: “Por la historia, creo que es el más importante, lejos el más importante. Un clásico en Primera División, con todo lo que significa, no se ha dado nunca en estas condiciones. Es algo exclusivo y muy lindo para disfrutar”, aseguró Canedo.

Con pasado también en Gimnasia, aunque claramente más identificado con la Lepra, el Pitu entiende que este tipo de encuentros se juegan de otra manera.

“Los clásicos son atípicos. A veces no se juega tanto al fútbol, sino que solamente se quiere ganar. Hay que jugarlo con el corazón, con los dientes apretados, como lo siente el hincha”, explicó.

Para Canedo, Independiente llega mejor desde lo futbolístico y también desde lo anímico. El presente del equipo de Alfredo Berti, líder en el torneo local y protagonista también en la Copa Libertadores, genera ilusión en todo el pueblo azul.

“Independiente viene mucho mejor en lo anímico. Ganar en Brasil fue importantísimo y eso te da una motivación extra. Hoy el club está viviendo un momento soñado, inesperado, porque nadie pensaba que en tan poco tiempo iba a estar donde está”, remarcó.

Además, señaló que jugar en el Bautista Gargantini puede ser una diferencia determinante.

“La gran ventaja de Independiente va a ser el público. Jugar de local, con su gente empujando, le da un plus enorme al jugador. Ese apoyo hace más fuerte al equipo”, sostuvo.

Canedo, que incluso tiene una bandera con su rostro en la tribuna azul, reconoció que vive este presente del club con una emoción especial.

“Ver una bandera tuya en la cancha es hermoso. Yo jugué en todas las categorías con Independiente, desde la B de Liga hasta la B Nacional. Me faltó Primera, pero verlo hoy así, disfrutarlo en Libertadores y peleando arriba, se vive de otra manera”, contó.

Sobre Gimnasia, también destacó la levantada del Lobo y advirtió que no será un rival sencillo.

“El cambio de técnico le hizo bien. Viene levantando, tiene buen pie y sacó puntos importantes. Pero los clásicos son aparte, ahí no importa tanto cómo llegás”, analizó.

Aunque evitó dar un resultado, dejó en claro su deseo.

“Ojalá sea una fiesta y que gane Independiente. Este domingo hay que estar sí o sí, porque será un clásico histórico”, cerró.