Poggi, el dueño del partido: gol, recuperación y el equilibrio que sostuvo a Godoy Cruz

En un partido cerrado, trabado y por momentos chato, hubo un nombre que marcó la diferencia: Vicente Poggi. El volante fue la gran figura en el triunfo 1 a 0 de Godoy Cruz ante Deportivo Maipú.

Porque no solo apareció en el momento clave. Fue, durante gran parte del encuentro, el termómetro del equipo. El trabajo silencioso que construye los imperios.

El que ordenó cuando el partido no decía nada.

El primer tiempo tuvo poco vuelo futbolístico. Sin embargo, en ese contexto, Poggi fue el encargado de darle sentido al juego de Godoy Cruz, que en los primeros 20 minutos fue superior, hasta que Maipú lo emparejó. Ajustó en la mitad, le encontró la vuelta al tridente de volantes y el juego se ensució.

Ubicado como el volante más adelantado del mediocampo, fue quien generó las acciones más claras. Cuando se asoció con Pozo, el equipo encontró algo de claridad y profundidad.

La jugada que rompió todo.





El golazo de Poggi para el 1-0 de Godoy Cruz

El partido necesitaba un quiebre y llegó en el arranque del segundo tiempo.

Pelota parada, rebote y ahí estaba él. Bien ubicado, atento, decidido. Poggi sacó una volea tremenda que se clavó y abrió el partido.

Gol. Y partido nuevo.

Poggi pasó del ataque al equilibrio

Con la ventaja, su rol cambió. Se retrasó, volvió a posicionarse más en la mitad de la cancha y pasó a manejar los tiempos del equipo.

Ahí aparece otra lectura: cuando Poggi se alejó del área, Godoy Cruz perdió peso ofensivo. Se cortó el equipo, se rompió el nexo entre el mediocampo y los delanteros, y las situaciones dejaron de aparecer.

El equipo ganó control, pero resignó profundidad.

Números de figura del partido en Godoy Cruz

godoy cruz vs maipu (5) Alf Ponce Mercado / MDZ

El partido de Poggi no solo se explica desde el juego, también desde los números:

1 gol (el del triunfo)

85% de efectividad en pases

10 pelotas recuperadas (el que más robó en el partido)

3 de 4 duelos ganados

Sin tarjetas

Completo, inteligente y decisivo. Poggi hizo todo: recuperó, jugó, llegó al área y definió.

En un partido donde no sobró nada, fue el detalle que inclinó la balanza.

El jugador que entendió todo antes que los demás.



