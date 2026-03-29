Mariano Toedtli pasó de la cuerda floja al desahogo total: ganó y cambió el clima en Godoy Cruz

Hace no mucho, su continuidad estaba en duda. Hoy, Mariano Toedtli sonríe, festeja y respira. El triunfo de Godoy Cruz no fue uno más: fue un golpe sobre la mesa en el momento justo.

“El partido era muy importante, sobre todo por ser un rival de Mendoza. Se lo pedí a los jugadores y lo demostraron en la cancha”, lanzó el DT, con el alivio todavía fresco.

El equipo no brilló, pero cumplió. Y en este contexto, eso vale oro. Porque venía golpeado, con resultados que no acompañaban y con murmullos que empezaban a crecer.

Toedli lo sabe. Y también sabe lo que costó este momento.

godoy cruz vs maipu (6)

“Hay veces que uno se ríe más y otras menos. Vivimos momentos duros, pero hoy está bueno disfrutarlo”, confesó.

Toedli de cuestionado a protagonista

El cambio de ánimo es evidente. Dos triunfos en pocos partidos le devolvieron aire a un ciclo que parecía tambalear.

“Estoy muy contento por el plantel. El esfuerzo que hacen en la semana es enorme y muchas veces no se les daba. Ahora lo estamos logrando”, destacó.

Sin embargo, lejos de agrandarse, bajó un mensaje claro: esto recién empieza.

Un equipo que crece… pero todavía debe

En lo futbolístico, el DT fue sincero. Su equipo está en construcción.

“Los jugadores están subiendo su nivel, los refuerzos están ayudando mucho. Estamos en ese camino, buscando mejorar día a día”.

Y dejó una frase que marca el rumbo:

“La presión fue clave. A veces la aprovechamos mejor, otras no tanto, pero generamos situaciones”.





godoy cruz vs maipu (14) Alf Ponce Mercado / MDZ

Fe, trabajo y carácter

En medio del análisis, también apareció su lado más personal. La fe como sostén en los momentos difíciles.

“Siempre agradecido a la Virgen de Luján. Pero sin trabajo, no se logra nada”.

Godoy Cruz ganó un partido clave, Toedli se sacó presión de encima y el equipo volvió a creer.

No le sobró nada, pero en este momento, eso es lo de menos.

Porque cuando el resultado aparece, todo cambia. Y en Godoy Cruz, el aire volvió a correr.