La bronca del DT de San Lorenzo tras el empate frente a Recoleta en Paraguay: "Hay que ganar, jugar bien y corregir"

Gustavo Álvarez no se fue conforme con el empate de San Lorenzo en su visita al Defensores del Chaco por la primera fecha de la Copa Sudamericana.

En su debut en la Copa Sudamericana, San Lorenzo mostró una pálida imagen ante el pobre Recoleta de Paraguay (debutante en el certamen internacional) y solamente pudo rescatar un punto de su visita al Defensores del Chaco.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez empató 1-1 frente al elenco paraguayo y dejó pasar una gran oportunidad de comenzar el torneo con el pie derecho, sobre todo teniendo en cuenta que sus próximos rivales serán Deportivo Cuenca de Ecuador y el Santos de Neymar.

La bronca de Gustavo Álvarez tras el empate de San Lorenzo Tras concluir el partido, el DT de San Lorenzo no pudo ocultar su bronca por no llevarse los tres puntos de tierras guaraníes: "Era para empatar o ganarlo. Quedó la última imagen de la tapada de Gill, eso hay que corregirlo porque el segundo tiempo fue un monólogo", sentenció. Luego, añadió: "Me queda un sabor muy amargo, San Lorenzo te obliga a ganar todos los partidos y es verdad. Esa obligación no es solo externa, sino interna. San Lorenzo es un grande y acá hay que jugar bien, corregir y ganar".

La bronca de Gustavo Álvarez tras el empate de San Lorenzo X @DSports En cuanto al análisis del partido, el Profesor destacó lo hecho por sus dirigidos, aunque no ocultó su preocupación por no concretar las chances claras en el complemento: "En el primer tiempo nos faltó juego. En el complemento mejoramos, pero me lamento por no haber ganado, claramente. No tuvimos la conexión en corto y en largo durante el primer tiempo. En las situaciones que tuvimos nos faltó la claridad necesaria para poder convertir", lanzó.