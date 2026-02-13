Cómo ahorrar en llamadas internacionales a América Latina durante los feriados

Si hay un momento ideal para ponerse en contacto con la familia, son los feriados, sobre todo cuando están lejos. Es por eso que las llamadas internacionales a América Latina son muy frecuentes en estas fechas, pero también son frecuentes los regalos, las escapadas, las cenas elaboradas, las salidas, y muchas otras cosas que conllevan un mayor gasto. Por eso, el presupuesto para las llamadas al extranjero puede verse más bien limitado.

Además, las compañías telefónicas no siempre lo ponen fácil. Cuando hay una mayor demanda de llamadas internacionales pueden subir los precios por minuto en las horas punta, o sencillamente puede que las promociones de descuento que pueden encontrarse en otras épocas del año con menos demanda.

El exceso de uso de los planes de llamada por parte de los usuarios también encarece los precios, porque muchos planes encarecen el costo de los minutos de llamada si se supera el umbral del plan. Combinando todos estos motivos, el resultado es que las llamadas internacionales durante los feriados cuestan más de lo que a la gente le gustaría, así que conviene buscar formas de ahorrar con ellas.

Una manera ideal de ahorrar al llamar a familiares durante las fiestas pasa por utilizar aplicaciones de llamadas internacionales que ofrecen tarifas más competitivas. En este sentido, los planes de llamadas internacionales de BOSS Revolution están entre los más recomendables por sus bajos costos y tarifas predecibles, que ayudan a sus usuarios a saber siempre cuánto van a gastar.

Con este tipo de planes no solo resulta mucho más sencillo administrar el presupuesto para llamadas, sino también reducir el gasto. Además ofrecen la ventaja de que permiten llamar directamente a teléfonos fijos, que en muchas zonas rurales siguen siendo la principal forma de comunicarse con los seres queridos.

Aprovechar las llamadas de app a app por internet

En caso de las llamadas a zonas urbanas y con mejor conexión móvil a internet, una buena solución son las llamadas de app a app, sobre todo cuando se dispone de una buena conexión Wi-Fi o conectividad 5G por ambas partes. En muchos casos, las llamadas de app a app suelen ser gratuitas, así que esta solución es especialmente conveniente si se combina con una conexión Wi-Fi que permita ahorrar en datos móviles.

Usar tarjetas de llamadas o tarjetas telefónicas digitales

Las tarjetas de llamadas siguen estando en circulación, y son una buena solución para cuando los destinatarios de las llamadas no tienen una buena conexión a internet. Abaratan bastante el costo de las llamadas y permiten llamar a teléfonos fijos, pero suele ser necesario pagar el costo de la llamada nacional de manera separada. Quienes opten por este tipo de tarjetas deben asegurarse además de que tengan unas tarifas transparentes.

Programar las llamadas fuera de las horas punta

Cuando se trata de llamadas telefónicas, sigue habiendo muchas empresas de telefonía que las cobran más caras cuando hay saturación de la red: es decir, en las horas punta. Considerar estos horarios es especialmente importante en las llamadas internacionales, donde hay varios operadores –y posiblemente varios horarios– en juego. Buscar los horarios con menos demanda puede facilitar estas llamadas, mejorar su calidad, y aumentar el ahorro.

Consejos para mejorar la calidad de las llamadas y ahorrar dinero

Los métodos mencionados facilitan hacer llamadas internacionales sin tener que gastar de más, aunque la calidad de las llamadas puede variar en función del método que se use y las condiciones de la llamada. Conviene considerar entonces estos consejos:

Al llamar de app a app, es mejor hacerlo a través de una conexión a internet rápida, preferiblemente una red Wi-Fi.

Lo ideal es evitar el video si se quiere ahorrar datos y se prioriza la calidad del sonido.

Hay que verificar siempre las tarifas para elegir el mejor plan…

…y administrar bien los tiempos de llamada para no excederse.

Banderas rojas a evitar

Revisar bien las tarifas es especialmente importante porque no todas las apps son transparentes. Las tarifas por minuto pueden variar en ciertos horarios que están solo indicados con un pequeño asterisco, puede haber cargos por establecimiento de llamada que no se mencionan con claridad, y puede que el saldo de una app de llamadas expire en un tiempo demasiado breve.

Lista de comprobación final para ahorrar en llamadas en vacaciones

Para ahorrar al máximo en las llamadas, conviene repasar entonces todos los consejos mencionados antes y asegurarse de tomar todas las medidas de ahorro disponibles, pero siempre garantizando la calidad de la llamada.

Lo ideal es:

Comparar las tarifas de las distintas plataformas con anticipación, mirando siempre la letra pequeña.

Probar las apps más rentables antes de las fiestas, para asegurarse de que funcionen bien.

Considerar las promociones que haya disponibles.

Coordinarse con los familiares para encontrar el mejor horario siempre ayuda.

Con un poco de planificación, se puede ahorrar mucho en llamadas durante los feriados

Entre plataformas de llamadas internacionales como BOSS Revolution, tarjetas de llamadas y aplicaciones para llamar online, hay múltiples opciones para charlar con los seres queridos durante las fiestas. Todo es cuestión de elegir la más adecuada en cada caso según la accesibilidad que tengan los participantes de la llamada, comparar tarifas y organizarse bien.

Si se evitan las plataformas que cobran precios excesivos y se opta por soluciones que sean económicas y de calidad, ya se tendrá buena parte de la batalla ganada. Prestar atención a la letra pequeña de las tarifas y los límites de cada plan también es esencial, y el resto pasará por disfrutar de una conversación encantadora con la familia, más allá de la distancia.