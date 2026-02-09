GNL: el Gobierno se corre del negocio y privatiza su importación y comercialización

El Gobierno licitará la licencia para la importación y comercialización de GNL a un único proveedor que reemplazará al Estado en la función.

La Secretaría de Energía convocó a una licitación pública nacional e internacional para seleccionar a un operador privado que será el único encargado de la importación y comercialización de Gas Natural Licuado (GNL) en la Argentina. De esta forma reemplazará al Estado, que estaba encargado de realizar la operatoria. La medida fue establecida mediante la Resolución 33/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto, el adjudicatario será responsable de importar GNL desde el mercado internacional, coordinar la logística de los buques metaneros, gestionar los inventarios y comercializar en el mercado interno el gas resultante de la regasificación. La operatoria se realizará utilizando la capacidad disponible de la terminal de regasificación ubicada en Escobar, con punto de entrega en la localidad bonaerense de Los Cardales.

La resolución establece que el proceso licitatorio incluirá una etapa de precalificación, en la que se evaluarán antecedentes técnicos, experiencia y solvencia patrimonial y financiera de los oferentes.

El esquema prevé la selección de un único comercializador, con el objetivo de centralizar la programación de buques, la gestión de inventarios y el uso de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación. De acuerdo con los lineamientos técnicos aprobados, la utilización de la infraestructura requiere una administración unificada para evitar superposiciones operativas.

El pliego establece que la capacidad de regasificación estará asignada principalmente para el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2026, coincidiendo con la temporada invernal. Sin embargo, el contrato tendrá una duración total de un año desde su firma, lo que permitirá al adjudicatario también aprovechar la capacidad disponible fuera de la temporada alta, optimizando el uso de la infraestructura existente.