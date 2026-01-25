Sífilis en aumento en Argentina: qué síntomas alertan y por qué la consulta llega tarde

La caída del uso del preservativo , la falta de percepción de riesgo y el desconocimiento de los síntomas son factores centrales en el avance sostenido de la sífilis en Argentina . En diálogo con MDZ Radio , el infectólogo Eduardo López analizó por qué una enfermedad prevenible y curable continúa expandiéndose y cuáles son las señales de alerta que no deben ignorarse.

En ese contexto, se registra un fuerte aumento de los casos de sífilis a nivel nacional, con la mayor suba de los últimos cinco años. Los diagnósticos de esta infección de transmisión sexual crecieron un 71% en 2025 respecto del valor mediano del período 2020–2024. López advirtió que se trata de un fenómeno sostenido y multifactorial.

“La sífilis es una enfermedad descrita hace mucho tiempo y es una de las enfermedades de transmisión sexual. En la Argentina, igual que en el mundo, está aumentando de forma importante”, señaló el especialista. En ese marco, precisó que “Argentina ha tenido un aumento en los últimos cinco o seis años sostenido hacia arriba”.

López explicó que la sífilis “es producida por una bacteria que se llama Treponema pallidum” y que el contagio se produce por “el contacto sexual genital, el sexual anal y el sexual oral”. Según indicó, “la mayoría de los individuos, tanto de un género como del otro, son jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes, la mayoría están entre 20 y 40 años”.

Al detallar los motivos del incremento, el infectólogo fue categórico: “En primer lugar porque se ha caído en forma notable el uso del preservativo en la Argentina . En segundo lugar no hay percepción de riesgo”. En ese sentido, advirtió que muchas personas creen que “a mí no me va a tocar”, pese a que “el riesgo de contagio luego de una relación sexual (…) es de un 30%”. A esto sumó “la ausencia de educación de la enfermedad de transmisión sexual” y el hecho de que “muchos de ellos llegan al diagnóstico tardío”.

Síntomas, evolución y riesgos sin tratamiento

Respecto a la evolución clínica, López describió que la primera etapa es la sífilis primaria, caracterizada por “el chancro de inoculación, que es una lesión ulcerada indolora que aparece en el pene, en los labios mayores de la vagina o a nivel anal”. Aclaró que, aunque la lesión “termina durando sola”, la bacteria “pasa a la sangre” y da lugar al “secundarismo sifilítico”, con síntomas como “fiebre, fatiga, caída del pelo, erupciones en la piel, hígado y bazo palpable”.

El especialista advirtió que existe también una etapa de sífilis latente, en la que “tiene sífilis pero no tiene síntomas”, y que, sin tratamiento, puede evolucionar a una sífilis terciaria, definida como “una enfermedad grave con compromiso del sistema nervioso central, lesiones neurológicas, etcétera”. Según indicó, “es una enfermedad que no es tratada, puede terminar siendo mortal o con severas lesiones neurológicas”.

En cuanto al tratamiento, López recordó que “la sífilis tiene un viejo antibiótico que cura la enfermedad, que es la penicilina”, aunque subrayó que “la sífilis no genera inmunidad de por vida” y que “se puede reinfectar”. Por eso, recomendó la consulta precoz y el estudio de las parejas sexuales.

La situación es especialmente delicada durante el embarazo. “Muchas veces la mujer embarazada no manifiesta síntomas”, explicó, y advirtió que, si no es tratada, “el feto inclusive puede nacer muerto”. Entre las consecuencias para el recién nacido mencionó “lesiones de piel, lesiones de hueso, meningitis sifilítica y agrandamiento del hígado y del bazo”.

Sobre el impacto territorial del aumento, López indicó que “no se han abierto datos de provincia por provincia”, aunque señaló que “la mayoría de los casos aparece en la provincia de Buenos Aires y Córdoba”. De todos modos, aclaró que “Mendoza está dentro de las provincias que tienen sífilis”.

Finalmente, el infectólogo insistió en la necesidad de reforzar la prevención. “No alcanza repartir el preservativo si usted no especifica para qué sirve y qué previene”, sostuvo, y concluyó que “vale la pena consultar precozmente porque usted le da tratamiento con penicilina y la enfermedad cura completamente”.