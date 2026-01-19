Alarma en Argentina por un fuerte aumento de sífilis: los casos subieron un 64% en el último año

El Ministerio de Salud confirmó una tendencia al alza con 55.183 diagnósticos registrados en 2025. El incremento afecta tanto a la población general como a embarazadas.

El sífilis no solo afecta a hombres sino también a mujeres. Preocupa el aumento de casos en embarazadas.

El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), que analiza el período comprendido entre el 28 de diciembre y el 3 de enero, reveló cifras críticas sobre la situación de las infecciones de transmisión sexual en el país. Según el reporte oficial, Argentina atraviesa un marcado incremento en la detección de sífilis, superando ampliamente las estadísticas de los últimos cinco años.

Las cifras de una suba alarmante En el acumulado de las semanas epidemiológicas 1 a 53 de 2025, se confirmaron 55.183 casos de la infección. Al comparar este número con la mediana del período 2020–2024, que se situaba en 33.751 diagnósticos anuales, el salto es de 21.612 casos adicionales. Esto representa un incremento del 64% en la incidencia de la enfermedad respecto al promedio reciente.

Impacto en el embarazo y salud neonatal La preocupación sanitaria se extiende a la salud materno-infantil. Durante 2025, los casos de sífilis en personas embarazadas alcanzaron las 11.261 confirmaciones.

Comparativa: La mediana previa era de 9.821 casos.

Variación: Se registró un aumento del 15% en este grupo vulnerable. Por el contrario, el boletín reportó un descenso en las notificaciones de sífilis congénita, con 1.033 registros frente a los 2.915 de la mediana histórica (una caída del 64%). No obstante, el Ministerio de Salud advierte que estos datos son provisorios, ya que los casos sospechosos en recién nacidos pueden tardar meses en validarse definitivamente.

Una infección silenciosa y sistémica La sífilis, provocada por la bacteria Treponema pallidum, se transmite principalmente por relaciones sexuales sin protección o de forma gestacional (de la persona gestante al feto). Su peligrosidad radica en su capacidad de circulación silenciosa, ya que en sus etapas iniciales puede no manifestar síntomas o presentar signos muy leves. Sin un tratamiento adecuado, la infección puede derivar en cuadros graves que comprometen el sistema cardiovascular, neurológico y sistémico.