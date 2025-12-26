Sífilis congénita en Mendoza: el Gobierno inicia una prueba piloto para reducir los casos

La situación es alarmante. Si bien la sífilis es una infección de transmisión sexual que se puede prevenir con el uso correcto del preservativo, la cantidad de casos ha crecido de manera alarmante. En Mendoza , los casos de sífilis aumentaron un 38% en el último año . Puntalmente, en 2024 se detectaron 1.123 casos de sífilis, mientras que en 2025 ascendieron a 1.568 en el mismo período epidemiológico.

Los casos confirmados aumentaron concentrándose mayoritariamente en el grupo etario de 20 a 35 años. Por su parte, persisten los retrasos en el diagnóstico y tratamiento materno, lo que incrementa el riesgo de sífilis congénita .

Según la última información disponible, en cinco años se cuadriplicó la cantidad de recién nacidos con sífilis en Mendoza . En 2019, la tasa cada 1.000 nacidos vivos era de 1.79; en 2024 ascendió a 6.63 .

Entendiendo que la situación es urgente, el Gobierno de Mendoza iniciará una nueva estrategia en algunas zonas de la provincia, a partir de enero de 2026 .

Por medio del plan "Testear y Tratar" (T&T) para sífilis gestacional y congénita, se "asegurará la cobertura universal de testeo con pruebas rápidas Dúo (VIH/Sífilis) en el primer control prenatal y en cada trimestre , garantizando el tratamiento inmediato (idealmente el mismo día) para los casos de sífilis positivos.

El objetivo es reducir la tasa de transmisión materno-infantil del VIH al 2% o menos, y la incidencia de la sífilis congénita a 0,5 casos o menos por 1.000 nacidos vivos, que actualmente es de 6.63.

Para lograr reducir los casos de sífilis congénita, se hará lo siguiente:

Validar el algoritmo diagnóstico, implementando el uso de un test rápido como punto de partida para el tratamiento inmediato de Penicilina Benzatínica sin esperar la confirmación para sífilis, y vinculación inmediata para la confirmación de VIH.

Extender el testeo y tratamiento a las parejas sexuales de las personas gestantes para evitar reinfecciones.

Evaluar la aceptabilidad del test rápido combinado y optimizar el circuito de insumos y notificación entre los CAPS y los laboratorios de referencia.

Generar evidencia e campo para la posterior implementación en el resto de la provincia.

La zonas de la prueba piloto

Este proyecto se llevará a cabo en centros seleccionados de Atención Primaria de la Salud (APS) priorizados, con una fecha estimada de inicio en el mes de enero del 2026:

En Lavalle , se integran área rurales con mayor dispersión geográfica: Centros de Salud 41 (Tres de Mayo), 40 (El Vergel), 43 (Costa de Araujo), 45 (Jocolí), 48 (San Miguel), 240 (Las Violetas), 239 (La Pega) y Hospital Sícoli.

, se integran área rurales con mayor dispersión geográfica: Centros de Salud 41 (Tres de Mayo), 40 (El Vergel), 43 (Costa de Araujo), 45 (Jocolí), 48 (San Miguel), 240 (Las Violetas), 239 (La Pega) y Hospital Sícoli. En Guaymallén, centros urbanos de áreas más pobladas: Centros de Salud 9 (Los Corralitos), 11 (Santa Elvira), 13 (Colonia Segovia), 16 (Villa Nueva), 214 (Bº Lihué), 222 (René Favaloro) y 246 (Puente de Hierro).

Consecuencias de la sífilis congénita

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sífilis es una infección bacteriana de transmisión sexual que se puede prevenir y curar. Sin embargo, si no se trata puede causar graves problemas de salud.

Si la sífilis no se trata a tiempo puede ocasionar graves problemas de salud.

La sífilis se transmite durante las relaciones sexuales orales, vaginales y anales, en el transcurso del embarazo y por transfusión sanguínea. En las embarazadas, puede causar la muerte del feto o del recién nacido, y el neonato puede contraer sífilis congénita.

Los bebés que nacen con sífilis pueden presentar:

Sarpullidos

Inflamación en órganos

Anemia

Problemas ósea y articulares

Afecciones neurológicas como ceguera, sordera y meningitis

Retrasos del desarrollo

Convulsiones

El método preventivo más eficaz contra la sífilis es el uso correcto del preservativo de manera sistemática y correcta. Las embarazadas deben someterse a pruebas en la primera visita de atención prenatal y recibir tratamiento inmediato si dan positivo. La sífilis congénita solo puede prevenirse diagnosticando a la madre y tratándola con penicilina.