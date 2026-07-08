Miércoles complejo en Mendoza: llegan Zonda, viento fuerte y nevadas

El pronóstico para este miércoles en Mendoza muestra una mejora en la temperatura respecto de las jornadas anteriores, aunque el frío seguirá presente durante la mañana. El dato más importante del día pasa por las tres alertas meteorológicas que emitió el Servicio Meteorológico Nacional y que regirán en distintas zonas de la provincia.

La mínima será de 2° y la máxima llegará a 17°, con vientos de dirección variable a lo largo del día. En la cordillera, en tanto, el pronóstico marca nevadas en la zona sur, dentro de un escenario que seguirá dejando diferencias claras entre el llano y la alta montaña.

La primera alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional es por nevadas y afectará a Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe. Según informó el organismo, "se prevén valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual".

Además, el fenómeno estará acompañado por vientos intensos, con posibilidad de viento blanco. En las zonas más bajas de la cordillera sur de Mendoza, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve durante algunos períodos.

La segunda alerta corresponde a fuertes ráfagas de viento en la zona de alta cordillera. Allí se esperan vientos del sector oeste, con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora.

En tanto, en las zonas más bajas del sur de Mendoza, los vientos soplarán desde la misma dirección, con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora. De acuerdo con el SMN, esta situación puede provocar reducción de la visibilidad.

Por último, rige una alerta por viento Zonda para el Valle de Uco y la zona Este, con posibilidad de extenderse hacia el Gran Mendoza. "El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora", indicó el organismo.

Este fenómeno puede generar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

En la cordillera sur, el pronóstico anticipa nevadas durante el miércoles mientras en Mendoza el cielo estará parcialmente nublado. Milagros Lostes - MDZ

Para el jueves 9 de julio, el pronóstico anticipa una jornada parcialmente nublada y con poco cambio de la temperatura. Se espera una máxima de 18° y una mínima de 5°, con vientos moderados del sector sur y condiciones más estables en cordillera, donde el cielo se presentará con poca nubosidad.