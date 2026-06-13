El fin del vendedor "transaccional": recuperar la identidad del asesor en un mundo de algoritmos

Durante décadas, las empresas construyeron sus estructuras comerciales alrededor de una premisa bastante clara: el vendedor era quien tenía la información y el cliente quien la necesitaba.

Esa diferencia de conocimiento justificaba buena parte del proceso de venta. El comercial conocía el producto, manejaba los precios, entendía el mercado y tenía acceso a datos que el comprador difícilmente podía conseguir por sus propios medios.

En ese contexto, vender consistía principalmente en transmitir información y persuadir. Sin embargo, la transformación tecnológica modificó por completo esa lógica. Hoy los clientes llegan a una reunión después de haber investigado productos, comparado proveedores, leído reseñas y consultado recomendaciones en tiempo real. La aparición de la inteligencia artificial aceleró todavía más ese fenómeno porque cualquier persona puede acceder a análisis, comparaciones y explicaciones técnicas en cuestión de segundos.

Eso obliga a replantear una pregunta que muchas compañías todavía evitan hacerse: si el cliente ya tiene acceso a toda la información, ¿cuál es el verdadero valor de un vendedor ? La respuesta es incómoda para muchas organizaciones porque deja en evidencia que gran parte de los modelos comerciales actuales quedaron viejos.

El vendedor transaccional, aquel entrenado únicamente para repetir argumentos, insistir con seguimientos y cerrar operaciones rápidas, empieza a perder relevancia frente a herramientas tecnológicas que pueden ejecutar esas tareas con mayor velocidad y eficiencia.

VENDEDOR1 Vender consistía principalmente en transmitir información y persuadir. Archivo.

La automatización cambió las reglas del juego

En los últimos años, las empresas incorporaron automatización en prácticamente todas las etapas del proceso comercial. Los CRM organizan contactos y comportamientos de clientes, los algoritmos detectan patrones de consumo, los chatbots responden consultas automáticamente y las plataformas digitales recomiendan productos con niveles de precisión cada vez más sofisticados.

Incluso la inteligencia artificial ya puede redactar propuestas comerciales, analizar conversaciones y predecir probabilidades de cierre. Frente a ese escenario, muchos perfiles comerciales quedaron atrapados en una zona peligrosa. Durante años fueron entrenados para ejecutar tareas repetitivas y procesos estandarizados que hoy la tecnología puede resolver mejor y más rápido. El problema no es solamente operativo. Lo verdaderamente delicado es que muchas empresas confundieron eficiencia con reemplazo humano y terminaron debilitando el rol estratégico del área comercial.

Cuando una organización reduce la venta únicamente a métricas, automatizaciones y velocidad de respuesta, corre el riesgo de transformar a sus vendedores en simples operadores de sistemas. Y ahí aparece una contradicción importante: cuanto más digital y automatizado se vuelve el mercado, más valor adquieren las capacidades humanas que no pueden replicarse fácilmente.

Porque la tecnología puede responder preguntas, pero todavía le cuesta comprender matices. Puede analizar datos, pero no siempre interpretar contextos. Puede ofrecer recomendaciones, aunque sigue teniendo limitaciones para comprender emociones, incertidumbres y dinámicas culturales complejas que forman parte de cualquier decisión importante.

El regreso del asesor comercial

Durante mucho tiempo, el mercado premió perfiles comerciales extremadamente orientados al cierre inmediato. Se valoró la insistencia, la presión y la velocidad como si fueran sinónimos de efectividad. En muchos casos, las empresas construyeron culturas comerciales donde escuchar parecía menos importante que convencer. Pero los clientes cambiaron y las reglas también.

Hoy las personas detectan rápidamente cuándo una conversación comercial es artificial o demasiado estructurada. La sobreexposición a discursos automatizados generó un efecto inverso: cuanto más impersonales se vuelven las interacciones, más se valora la autenticidad. En ese contexto, empieza a recuperar protagonismo una figura que parecía haber quedado relegada por la obsesión de las métricas: la del asesor.

VENDEDORES La inteligencia artificial ya puede redactar propuestas comerciales. Archivo.

El nuevo profesional comercial ya no puede limitarse a vender productos. Necesita comprender negocios, interpretar problemas y acompañar procesos de decisión mucho más complejos. Su valor no estará en repetir argumentos aprendidos de memoria, sino en aportar criterio y contexto. Esa diferencia es enorme.

Un vendedor transaccional intenta acelerar la operación. Un asesor estratégico intenta mejorar la decisión del cliente. Y aunque parezca un cambio semántico, en realidad implica una transformación profunda en la manera de entender la función comercial.

Las empresas que comprendan esto antes que el resto tendrán una ventaja competitiva muy importante en los próximos años porque los productos se parecen cada vez más entre sí. Los precios pueden compararse instantáneamente y las funcionalidades se replican con enorme rapidez. En ese escenario, la experiencia humana pasa a ocupar un lugar central como elemento de diferenciación.

El desafío cultural que muchas empresas todavía no ven

El problema es que esta transformación no depende solamente de incorporar tecnología. Requiere revisar la cultura comercial completa. Muchas organizaciones latinoamericanas siguen gestionando sus equipos con modelos pensados para otra época, donde el volumen de llamadas, la presión sobre objetivos mensuales y el control permanente eran suficientes para garantizar resultados.

Sin embargo, el mercado actual exige otra lógica. Los clientes valoran conversaciones más inteligentes, relaciones de largo plazo y profesionales capaces de interpretar contextos específicos. Ya no alcanza con saber vender; hace falta entender cómo funciona el negocio del otro.

VENTAS El problema es que esta transformación no depende solamente de incorporar tecnología. Archivo.

Eso obliga a redefinir incluso el perfil de las personas que trabajarán en ventas durante los próximos años. Probablemente veremos menos vendedores tradicionales y más perfiles híbridos, con capacidades analíticas, visión estratégica e inteligencia emocional. Personas capaces de combinar herramientas tecnológicas con habilidades humanas difíciles de automatizar.

La inteligencia artificial seguirá avanzando y modificará profundamente los procesos comerciales. No hay dudas sobre eso. Pero justamente por esa razón, el valor diferencial de las personas estará cada vez menos relacionado con tareas repetitivas y cada vez más vinculado a la capacidad de comprender, interpretar y generar confianza.

En definitiva, el fin del vendedor transaccional no representa el fin de la venta. Representa, en realidad, una oportunidad para recuperar algo que muchas empresas fueron perdiendo con el tiempo: la dimensión humana del vínculo comercial. Porque en un mundo saturado de algoritmos, automatización e información infinita, quizás el verdadero diferencial vuelva a ser alguien capaz de entender a otro ser humano antes de intentar venderle algo.

*Fernando Colosimo, ingeniero, estratega y coach comercial.