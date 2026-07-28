ARCA: las dos fechas clave que no pueden olvidar los monotributistas en agosto

ARCA recordó a los contribuyentes las dos fechas clave a tener en cuenta en agosto para el pago del Monotributo y las nuevas escalas.

Cumplir con el monotributo de ARCA es más que una obligación: es la forma de garantizar estabilidad fiscal, acceso a derechos sociales y evitar inconvenientes legales. Foto: MDZ

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió a los contribuyentes inscriptos en el Monotributo sobre dos fechas que resultan determinantes durante el calendario fiscal de julio y comienzos de agosto. Cumplir con estos plazos permitirá evitar multas, recategorizaciones de oficio y el pago de cuotas incorrectas.

La primera fecha a tener en cuenta es el 20 de julio, día en que venció el pago mensual del Monotributo. Los contribuyentes deben abonar la cuota correspondiente mediante alguno de los canales habilitados por el organismo, como débito automático, home banking, billeteras virtuales, Volante Electrónico de Pago (VEP) o cajeros automáticos.

La recategorización, un trámite obligatorio de ARCA El segundo plazo clave es el 5 de agosto, fecha límite para realizar la recategorización semestral. Este trámite debe ser efectuado por aquellos monotributistas cuyos ingresos, superficie afectada a la actividad, consumo de energía eléctrica o monto de alquileres hayan cambiado durante los últimos doce meses.

Durante el proceso, ARCA pone a disposición de cada contribuyente la información registrada en sus sistemas y propone una categoría de acuerdo con los datos disponibles. Sin embargo, la responsabilidad de verificar que esa información sea correcta y confirmar la categoría correspondiente recae sobre el propio contribuyente.

ARCA recordó que quienes deban subir de categoría y no realicen la recategorización podrán ser recategorizados de oficio, además de enfrentar sanciones económicas previstas por la normativa. En cambio, quienes deberían descender de categoría pero no efectúen el trámite continuarán abonando una cuota superior hasta la próxima revisión semestral.