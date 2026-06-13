La Justicia dio lugar al amparo presentado por Coviar en su disputa contra el Gobierno

La Justicia Federal hizo lugar al pedido de Coviar y frenó momentáneamente la Resolución 55/2026 del Gobierno Nacional.

Nuevo capítulo en la disputa entre Coviar y el Gobierno nacional: la Justicia Federal falló a favor de la continuidad de la entidad, dando lugar al Recurso de Amparo y a la medida cautelar presentada en contra de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación.

El juez federal Pablo Quirós emitió un veredicto en donde paraliza transitoriamente la Resolución 55/2026 del Gobierno Nacional, la cual elimina las contribuciones obligatorias a través del Plan Estratégico Vitivinícola y los programas de promoción de la industria establecidos en la Ley 25.849.

Además, el magistrado ordenó en su fallo que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) intime a aquellos establecimientos que no estén cumpliendo con las contribuciones obligatorias establecidas por la norma nacional.

FABIAN RUGGERI coviar La Justicia dio lugar al reclamo de Coviar. Gobierno Que decía la Resolución 55/2026 que frenó la Justicia Si bien la resolución no disolvía formalmente la entidad, sí quitaba el principal origen de su financiamiento al eliminar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y, en consecuencia, los aportes de bodegas y establecimientos vitivinícolas.