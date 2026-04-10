El Banco Central hizo la mayor compra de dólares en 2 años y alcanzó la mitad de la meta comprometida con el FMI
El Central adquirió 457 millones de dólares en una jornada que le permitió acumular más de 5 mil millones en lo que va del año.
El Banco Central adquirió 457 millones de dólares, cifra que le permitió sumar unos 5424 millones de dólares. Este número supera la mitad de la meta que se pactó en el entendimiento con el FMI.
Dólares: el Central amplió sus reservas
La adquisición de la última rueda es la segunda más alta detrás del 4 de abril de 2024, cuando la autoridad monetaria compró 468 millones de dólares. Para observar una cifra de magnitud similar es necesario remontarse al 29 de diciembre de 2022, cuando el BCRA embolsó US$540 millones durante la vigencia del Programa de Incremento Exportador (PIE), popularmente conocido como “dólar soja”.
El dólar oficial cerró hoy en $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre de ayer.
De esta manera, la divisa norteamericana logró perforar la barrera de los $1.400 y bajó casi un 1% en comparación con la cotización de ayer, en medio de un pax cambiaria prolongada desde comienzos del año.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.395 y $1.420 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.375 para la compra y $1.390 para la venta, con una baja de 0,36% en la jornada.
En cuanto al tipo de cambio mayorista, este se ubicó en $1.373,5, perdió 0,5% y anotó su quinta caída consecutiva en la semana: cedió $21 desde el lunes.
Por su parte, en la cotización de los financieros, el MEP caía 0,47% hasta $$1.415,9, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,02% hasta los $$1.476,9. Las brechas con el oficial se mantienen en 1,5% para el MEP y 6,1% para el CCL.