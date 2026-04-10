El Banco Central hizo la mayor compra de dólares en 2 años y alcanzó la mitad de la meta comprometida con el FMI

El Banco Central adquirió 457 millones de dólares , cifra que le permitió sumar unos 5424 millones de dólares. Este número supera la mitad de la meta que se pactó en el entendimiento con el FMI .

La adquisición de la última rueda es la segunda más alta detrás del 4 de abril de 2024, cuando la autoridad monetaria compró 468 millones de dólares . Para observar una cifra de magnitud similar es necesario remontarse al 29 de diciembre de 2022, cuando el BCRA embolsó US$540 millones durante la vigencia del Programa de Incremento Exportador (PIE), popularmente conocido como “dólar soja”.

El dólar oficial cerró hoy en $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre de ayer .

De esta manera, la divisa norteamericana logró perforar la barrera de los $1.400 y bajó casi un 1% en comparación con la cotización de ayer, en medio de un pax cambiaria prolongada desde comienzos del año.

En los bancos , el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.395 y $1.420 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.375 para la compra y $1.390 para la venta, con una baja de 0,36% en la jornada.

En cuanto al tipo de cambio mayorista, este se ubicó en $1.373,5, perdió 0,5% y anotó su quinta caída consecutiva en la semana: cedió $21 desde el lunes.

Por su parte, en la cotización de los financieros, el MEP caía 0,47% hasta $$1.415,9, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,02% hasta los $$1.476,9. Las brechas con el oficial se mantienen en 1,5% para el MEP y 6,1% para el CCL.