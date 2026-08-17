Las importaciones de bienes de consumo alcanzaron un récord: cómo impactó en la producción industrial

Durante el primer semestre de 2026, las importaciones de bienes de consumo en Argentina registraron el nivel más alto en los últimos veintidós años , según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina ( CEPA ). En los primeros seis meses del año, las importaciones de bienes de consumo alcanzaron los US$ 5.362 millones, cifra que supera por un 1,8% el nivel registrado para el mismo periodo de 2025.

Un dato que resalta es que, en lo que va de 2026, el nivel de importaciones de bienes de consumo está un 20,7% por encima de las cifras de 2018, año en el que se había registrado un pico máximo, previo a la administración de Javier Milei. En aquel entonces, las compras en el extranjero habían llegado a US$ 4.443 millones.

Según destacaron desde el CEPA, el objetivo del estudio era "medir el aumento relativo frente a 2023 y evaluar el comportamiento de los sectores industriales en los que las importaciones crecieron en un contexto de expansión generalizada de los Bienes de Consumo importados". De este modo, los números buscan analizar cómo evolucionaron las importaciones durante la gestión de Milei.

El trabajo realizado por el CEPA se apoyó en cifras informadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y por ARCA. Además, el estudio cruza los datos de las importaciones con el desempeño de las ramas industriales relacionadas con esos productos. El resultado muestra fuertes contrastes en rubros como electrodomésticos, textiles y alimentos.

Otro dato destacado del informe expone que las compras en el exterior de bienes de consumo tuvieron un crecimiento que hizo que éstas llegaran a representar el 15,1% de todas las importaciones del país, la proporción más elevada en 22 años, según el CEPA. El porcentaje superó el 14,8% registrado en el primer semestre de 2020, aunque ese período estuvo afectado por el impacto de la pandemia.

Cuáles fueron los rubros que más aumentaron sus importaciones

Según detalla el informe de CEPA, el 84,7% del total de bienes de consumo importados estuvieron concentrados en diez actividades económicas, mientras que cinco sectores explicaron por sí solos el 45,5%. Así, entre el primer semestre de 2023 y el mismo periodo de 2026, las actividades que registraron mayor aumento en las importaciones fueron "Electrodomésticos, baterías y lámparas" (109,2%), "Prendas de vestir" (86,3%), "Motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte" (67,6%), "Productos alimenticios (51,9%) y "Productos farmacéuticos" (27%).

En el caso de los alimentos, que representaron el 18% de todas las importaciones de bienes de consumo, los aumentos fueron todavía mayores en algunos subrubros. Las compras externas de fideos y pastas crecieron 530,8%, las de carnes frescas y en conserva 315,2%, las de aceites y grasas 93,9%, las de productos de panadería 90,1% y las de chocolates y confitería 45,4% respecto de 2023.

El impacto de las importaciones de bienes de consumo en la producción industrial

El informe también analizó qué ocurrió con las actividades productivas vinculadas con algunos de los principales rubros que incrementaron sus importaciones.

En términos generales, entre el primer semestre de 2023 y el primero de 2026 las importaciones de bienes de consumo aumentaron 34,7%. En el mismo período, las importaciones de bienes intermedios cayeron 17,8%, mientras que las de piezas y accesorios para bienes de capital retrocedieron 21,6%. En conjunto, ambas categorías disminuyeron 19,1%.

A su vez, la producción de la industria manufacturera, medida a través del IPI Manufacturero del INDEC, cayó 12% en ese período. Según el CEPA, hay una "elevada correlación entre la menor actividad productiva y la menor demanda de partes e insumos importados".

Los contrastes entre distintos rubros

En electrodomésticos, las importaciones de electrodomésticos, baterías y lámparas aumentaron 109,2%, mientras que la producción nacional de electrodomésticos e informática cayó 56,1%. La fabricación de equipos y aparatos eléctricos, en tanto, registró una baja del 7,1%.

En el sector textil y de confección, las importaciones de prendas de vestir crecieron 86,3%. En paralelo, la producción de productos textiles disminuyó 34% y la confección de prendas de vestir retrocedió 13,7%.

En detergentes, jabones y productos personales, las importaciones aumentaron 23%, mientras que la producción nacional se redujo 2,6%.

El sector de alimentos y bebidas presentó un comportamiento diferente. "Hay que resaltar que la medición de su producción incluye la molienda de oleaginosas. Esta rama mostró un crecimiento atípico debido a la baja base de comparación que dejó la sequía de 2023, registrando un incremento de 35,6% entre los primeros semestres de 2026 y 2023", resaltan desde CEPA. Pese a eso, el rubro también mostró un contraste entre ambas variables: las importaciones de productos alimenticios aumentaron 51,9%, mientras que la producción total de alimentos y bebidas cayó 1,4%.

Dentro de la industria alimenticia, las ramas que registraron las mayores caídas fueron bebidas con y sin alcohol (-15,9%), carne vacuna (-13,3%), galletitas, productos de panadería y pastas (-5%) y carne aviar (-4,8%).

La cantidad de empresas importadoras también aumentó

El crecimiento de las compras externas no estuvo limitado a las compañías que ya importaban bienes de consumo. Según el informe, la cantidad de empresas importadoras se duplicó respecto de 2023, con la incorporación de 33.108 nuevas firmas. De todos modos, el 80% del monto total importado correspondió a empresas que ya realizaban compras externas en 2023 y que incrementaron sus operaciones.

Entre las diez principales actividades, los mayores incrementos en la cantidad de importadores se registraron en prendas de vestir (+175%), marroquinería (+144%), electrodomésticos, baterías y lámparas (+127%), juguetería, joyería e instrumentos musicales (+96%) y caucho y plástico (+69%).

El informe también identifica una fuerte concentración de las compras en determinadas empresas. En electrodomésticos, por ejemplo, las 20 principales firmas explicaron el 55% de las importaciones del sector. Whirlpool encabezó ese grupo con USD 21,2 millones, mientras que Carrier importó USD 14,4 millones y Frimetal USD 14,2 millones.

En prendas de vestir, las 20 principales empresas concentraron el 47% de las importaciones. Adidas Argentina encabezó el ranking con USD 47,2 millones, un aumento del 339% frente a 2023, seguida por TAC Argentina -Zara- con USD 33,8 millones y Southbay con USD 20,1 millones. Estas dos últimas no registraban importaciones en 2023.

En alimentos, las 20 principales empresas explicaron el 49% de las compras externas. El ranking estuvo encabezado por Nestlé, con USD 62,6 millones; Swift Argentina, con USD 48,2 millones; y Quickfood, con USD 34,5 millones.